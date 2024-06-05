Сервис Colife начал работать в Гонконге

Стартап по аренде, управлению и покупке жилой недвижимости Colife запустился в 2022 г. в Дубае и Стамбуле, а сейчас компания вышла на рынок Гонконга. В Гонконге компания сдает в аренду коливинги — это полностью меблированные комнаты со стильным ремонтом и функциональными общими зонами. Сервис, поддержка и комьюнити-мероприятия для жильцов включены в стоимость аренды. Сейчас у Colife в активе три квартиры и 11 комнат для аренды в районах Causeway Bay, Sheung Wan и Happy Valley на Hong Kong Island. В планах на год запустить аренду отдельных квартир для клиентов, которые захотят переехать в отдельные апартаменты и сохранить доступ к сервису и бонусам для комьюнити жильцов. Об этом CNews сообщили представители Colife.

Выбор Гонконга как следующего направления экспансии компании был обусловлен несколькими причинами. Гонконг — это перспективный город для ведения бизнеса, который привлекает карьерными возможностями экспатов и студентов благодаря отличным университетам. Это город со стабильной экономикой, мощный финансовый и экономический центр в Азии. В Гонконге высокая стоимость аренды жилья, и это напрямую влияет на маржинальность модели коливинга. Начало работы в Гонконге — настоящий вызов для команды запуска. Приходится работать с небольшими квартирами, например, площадь трехкомнатной квартиры обычно составляет от 50 кв.м., комнаты 5-6 кв.м. А также адаптировать дизайн и хоумстейджинг так, чтобы уместить спальное место, место для хранения вещей, рабочий стол и стул, предметы декора, а ещё привыкнуть к депозитарной системе, которая распространяется на все — от перерегистрации коммунальных платежей до самой аренды.

Подготовительную работу по оформлению компании, счетов и обустройству команды, Colife начал за полгода до непосредственного запуска. Старт работы был осуществлен силами трех сотрудников: Senior Project Manager, Legal Manager, Operations Manager. Удаленно поддержку команде оказывали шесть специалистов от Interior Designer до CEO компании в Гонконге.

«На запуск одного нового региона мы в Colife закладываем до $350 тыс., этот бюджет преимущественно расходуется на обоснование компании, локальный маркетинг, команду и капитальные расходы по ремонту квартир. Такими ресурсами мы можем запустить от 3 до 10 первых объектов в зависимости от дороговизны региона. Далее в течение первого года работы мы продолжаем инвестировать и за первый год суммарно вкладываем около $2 млн. Этого достаточно, чтобы понять, работает ли модель в регионе», — сказала Ильнара Музафярова, CEO Colife Global.

Несмотря на то, что Гонконг считается современным мегаполисом, в городе очень распространены аналоговые инструменты коммуникации. Заявки, бизнес-корреспонденция, инвойсы, чеки, договора и изменения в них — здесь всё принято размещать на бумажных носителях. Так как это не цифровой формат, доставка и передача необходимых бумаг занимает очень много времени. Здесь до сих пор популярно пользоваться чеками для трансфера или возврата средств. Если у представителя компании нет старой-доброй бумажной визитки, то в Гонконге к этому отнесутся скептически и с недоверием.

Второй важный момент — приверженность принципам и традициям. Для многих собственников квартир в Гонконге работа с Colife является первым таким опытом. Как и для местных агентств по недвижимости. Бизнес-модель Colife в Гонконге не была ранее распространена и популярна. Все новое и неизвестное дарит местным владельцам жилой недвижимости незнакомые ранее эмоции. Поэтому, переговоры часто затягиваются или заходят в тупик. На помощь приходит знание кантонского диалекта, что дает большое преимущество в ведении любых дел.

«Специфика стартапа такова, что легких моментов на старте в новом регионе не так много. Однако, мы точно можем гордиться заинтересованностью местных специалистов в нашем бренде. Они проявляют большой интерес к компании, так как для них это новое явление на рынке недвижимости Гонконга», — говорит Олег Прачук, старший менеджер проектов Colife в Гонконге.

Первые желающие снять жилье появились по офлайн-каналам. Это релоканты из других городов, которые уже знают о Colife. На старте для обеспечения заполненности объектов достаточно социальных сетей. В нише аренды и управления недвижимости по сравнению с созданием спроса, создание предложения — это настоящий квест. Компания обеспечивает предложение за счёт съёма квартир местных собственников, а также своего инвестиционного проекта в рамках которого помогает частным инвесторам купить квартиру для последующей сдачи в аренду в формате коливинга. Первые жильцы — это друзья новых сотрудников, которых компания нанимает непосредственно в Гонконге. На данный момент в команде стартапа работают профессионалы из шести стран.

Все конкурирующие компании сосредоточили свое присутствие всего лишь в нескольких определенных районах. Они отличаются «европейской» инфраструктурой и близостью к деловому району города Central. Colife идёт по собственному пути и берёт в работу объекты за пределами привычных всем районов популярных среди экспатов. Это позволяет команде и жильцам ещё быстрее ассимилироваться в городе, влиться в местный ритм жизни и культуру. А ещё это важно для развития комьюнити жильцов и общих принципов нетворкинга. Для жильцов важно не выпадать из ритма города. Colife обращает на это больше внимания, чем уже присутствующие в городе конкуренты.

У Colife есть стандартный сценарий развития любого региона: запуск, цель – 10 апартаментов. Эта цель будет достигнута в Гонконге в июле 2024 г.; выход в точку безубыточности к концу первого года работы с 50 квартирами; масштабирование – х5 за второй год работы. А далее дисциплинированный рост х2 в год.

Согласно плану компании в 2025 г. в Гонконге будет 900 юнитов (спальные места, отдельные комнаты), что примерно равно 300 объектам (квартиры). Азия и MENA (страны Ближнего Востока и Северной Африки) — приоритетные регионы для развития коливингового проекта. В течение пяти лет Colife будет работать уже в 10 мегаполисах. Страны Персидского залива показывают один из самых высоких темпов развития в мире, что обуславливает приток молодых экспатов, которые начинают свою жизнь с нуля, ищут жилье и друзей. В Азии уже есть коливинги, но по дизайну, маркетингу и технологичности им далеко до европейских, поэтому компания видит большой потенциал для улучшения клиентского опыта со стороны жильцов и дохода для частных инвесторов, которые желают инвестировать в недвижимость региона.

«Следующие города в нашем шорт-листе – Эр-Рияд, Бангкок, Абу-Даби и Куала-Лумпур. Выбор обусловлен следующими критериями: привлекательность для экспатов, высокий темп развития, рост стоимости недвижимости как для аренды, так и для покупки, адекватное законодательство. При анализе мы опираемся на список из более чем 50 критериев, но это ключевые», — сказала Ильнара Музафярова, CEO Colife Global.