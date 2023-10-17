Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Центр разработки виртуальных ассистентов и робототехники «Яндекс Алисы» предоставил технологии для создания арабоязычного ИИ-ассистента

Опыт в области обработки естественного языка (Natural Language Understanding) и технологии, разработанные командой «Алисы» для российских пользователей, легли в основу Yasmina, арабоязычного ИИ-ассистента компании Yango. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Самер Мохамед, региональный директор Yango на Ближнем Востоке, рассказал об особенностях технологий нового ассистента, а также заявил о возможности записаться на бета-тестирование на международной выставке GITEX в Дубае.

Yasmina, арабоязычный ИИ-ассистент компании Yango, будет использовать технологии, созданные Центром разработки виртуальных ассистентов и робототехники «Яндекс Алисы».

Yasmina понимает основные арабские диалекты и может поддержать свободный разговор на халиджи. Вскоре она сможет общаться и на английском языке. Ассистент распознает самые разнообразные речевые обороты и интонации благодаря тому, что в его обучении участвовали жители разных городов: Эр-Рияда, Джидды, Даммама и др.

Yasmina прекрасно разбирается в популярных у пользователей локальных сценариях, позволяет управлять умным домом и помогает в повседневных делах. Например, она отрегулирует температуру в помещении или включит пылесос. Жители ОАЭ и Саудовской Аравии смогут первыми протестировать бета-версию ассистента, записавшись в лист ожидания.

Заказчики могут получить до 100 млн рублей на пилотное внедрение ИИ
поддержка ит-отрасли

Ранее руководитель бизнес-группы поиска и рекламных технологий «Яндекса» Дмитрий Масюк рассказал о том, что к концу 2023 г. центр разработки виртуальных ассистентов и робототехники запустит «Алису» на казахском. На первом этапе «Алиса» будет отвечать на команды на казахском языке в мобильном приложении «Яндекс», а также в десктопной и мобильной версий «Яндекс браузера».

***

Yango — глобальная технологическая компания с фокусом на инновации.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Команде Exim больше года не было дела до критических уязвимостей

Искусственный интеллект в 2024 г. ждёт «холодный душ» и суровая проверка реальностью

Без адреса, но с пропиской. В России юридический адрес могут заменить электронной почтой

Wildberries без предупреждения ввела драконовские комиссии за оплату картами Visa и Mastercard

Microsoft вопреки санкциям бесплатно продлевает лицензии российским вузам и школам. Отечественных конкурентов это жутко бесит

Минцифры: Алкоголь и билеты на транспорт можно будет покупать по цифровому паспорту

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Где смотреть кино и сериалы в 2023 году: 10 лучших онлайн-кинотеатров

Лучшие портативные мониторы для ноутбуков и смартфонов: выбор ZOOM

Обзор смартфона AYYA T1 на отечественной ОС «Аврора»: первый тест в России

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще