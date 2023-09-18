«Лаборатория Касперского» открыла первый центр прозрачности на Ближнем Востоке

«Лаборатория Касперского» открыла первый центр прозрачности на Ближнем Востоке — в королевстве Саудовская Аравия. У посетителей будет возможность увидеть, какие практики применяются в компании для обеспечения прозрачности, и ознакомиться с исходным кодом продуктов. Это сделано в рамках глобальной инициативы по информационной открытости, которую компания реализует с 2018 г. Ее цель — укреплять доверие в отношении продуктов и процессов «Лаборатории Касперского», а также гарантировать их прозрачность. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Компания развивает бизнес в Саудовской Аравии более 15 лет. В первом полугодии 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем продаж решений «Лаборатории Касперского» в стране в целом вырос на 16%, а корпоративных — на 20%.

«Лаборатория Касперского» выбрала для открытия первого центра прозрачности на Ближнем Востоке Эр-Рияд. В рамках программы Saudi Vision 2030 Королевство делает упор на цифровую трансформацию и претендует на статус регионального центра технологий и инноваций. Благодаря этому страна стала местом притяжения для международных компаний, которые открывают региональные представительства в Эр-Рияде.

Новый Центр прозрачности торжественно открыл Хайтам аль-Охали (Haitham Al-Ohali), заместитель министра связи и информационных технологий Саудовской Аравии. На мероприятии присутствовала делегация из министерства, партнеры и клиенты компании, представители СМИ, а также студенты из Саудовской Аравии, которые проходят стажировку в «Лаборатории Касперского».

Центр прозрачности в Эр-Рияде стал для компании десятым по счету. Они открыты также в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Северной и Латинской Америке.

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Посетители центра прозрачности в Эр-Рияде могут ознакомиться с исходным кодом решений «Лаборатории Касперского» в одном из трех форматов. Во-первых, можно получить общее представление о процессах разработки защитных продуктов и сервисов «Лаборатории Касперского», а также о практиках управления данными, принятых в компании. Вторая доступная опция — в сопровождении специалистов «Лаборатории Касперского» изучить наиболее критичные части исходного кода, а также провести детальный анализ конкретного функционала. Третья доступная опция — в сопровождении специалистов компании получить глубокий обзор исходного кода.

Евгений Касперский, основатель и генеральный директор «Лаборатории Касперского»: «В этом году мы отмечаем пятилетие с момента открытия первого центра прозрачности в рамках нашей глобальной инициативы по информационной открытости. Как пионеру в вопросах повышения доверия к технологиям кибербезопасности, нам приятно видеть, что этот значимый тренд пришел и на Ближний Восток, который сейчас находится в фазе стремительной и глубокой цифровой трансформации. Мы рады приветствовать наших клиентов, партнеров и регуляторов в только что открывшемся центре прозрачности в Эр-Рияде и ответить на любые вопросы о компании и наших продуктах. Королевство Саудовская Аравия стремится стать ведущим технологическим центром в регионе, и мы готовы сопровождать его в этом цифровом путешествии — чтобы прозрачность стала универсальным стандартом».

Ранее в 2023 г. «Лаборатория Касперского» объявила о намерении расширить свою сеть центров прозрачности и открыть новые на Ближнем Востоке, в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе к середине 2024 г. — в рамках планов по дальнейшему развитию глобальной инициативы по информационной открытости.