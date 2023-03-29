Нейросети создали коллекцию iPhone в стиле нейролюкс для Caviar

Две нейросети, ChatGPT и Midjourney, объединились, чтобы создать новые модели кастомных смартфонов для бренда Caviar. AI Design стала первой в мире luxury коллекцией, созданной нейросетями и запущенной в производство. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Caviar – это международная компания, которая занимается люксовой кастомизацией смартфонов и аксессуаров. На этот раз она представила на сайте коллекцию под названием AI Design, которую создал искусственный интеллект.

Нейросети ChatGPT и Midjourney стали популярны благодаря тому, что не уступают человеку в сфере профессионального творчества. Чат-бот сформулировал идею коллекции и написал техническое задание к каждой модели, а генератор изображений визуализировал их.

Caviar смогла запустить дизайны нейросетей в производство, что до этого не удавалось ни одному крупному производителю из-за технических сложностей, связанных с воплощением генеративного дизайна в жизнь. Компания открыла новый стиль и назвала его neuroluxe (нейролюкс), предвосхитив эру доминирования искусственного интеллекта в дизайне.

Magnum

«Как приглашенный арт-директор Caviar, я горжусь нашей совместной работой над коллекцией AI Design, в рамках которой Caviar впервые включила искусственный интеллект в творческий процесс компании. Вместе мы смогли раздвинуть границы дизайна и создать по-настоящему новаторский проект», — отметила нейросеть ChatGPT, ответственная за разработку коллекции.

В коллекцию AI Design вошли три кастомные модели iPhone 14 Pro, каждая из которых отображает культовые вещи из мира роскоши – автомобили класса люкс, суперяхты и высокую архитектуру. Так, Magnum представляет собой Rolls-Royce, превращенный в iPhone. Skyline – смартфон, который отдает дань архитектурным изысканиям Захи Хадид, прославившейся благодаря параметрическому дизайну зданий. Среди ее работ станция метро в Эр-Рияде и стадион Al Wakrah в Катаре.

Emir

Кастомная модель смартфона Emir названа в честь обладателя самой большой яхты в мире, Халифа ибн Заид ибн Султан Аль Нахайян, эмира Абу-Даби и второго президента ОАЭ. Его корпус выполнен из авиационного титана как и у остальных моделей, а фигурные вырезы покрыты 24-каратным золотом.

«Нейросети нужны для того, чтобы облегчить труд человека, а не заменить его. В Caviar работает команда опытных специалистов, которые воплотили в жизнь инновационные дизайны ChatGPT и Midjourney», — отметил Сергей Китов, генеральный директор Caviar.

Skyline

Цены на футуристические смартфоны начинаются с отметки 409 тыс. руб. за iPhone 14 Pro Magnum 128 ГБ. Самым дорогим оказался «архитектурный» iPhone: за него придется выложить не менее 429 тыс. руб. Также, клиенты могут заказать нейродизайн по собственным предпочтениям, а Caviar воплотит его в жизнь.