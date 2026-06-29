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ZWSoft

СОБЫТИЯ

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29.06.2026 Российские ИТ-вендоры заходят в промышленность ОАЭ через локальных интеграторов: фокус на кибербезопасность и импортозамещение 1
28.12.2023 ГК Softline помогла компании «Гермес Групп» внедрить ZWCAD для проектирования систем водоснабжения и водоотведения 1
25.01.2023 Softline помогла компании «Аркитект бай унистрой» решить проблему перехода на доступное в России ПО для проектирования 1
31.08.2022 Mallit начнет поставки решений Zwsoft на российский рынок 1
06.07.2022 Softline и Zwsoft объявили о партнерстве 1
19.01.2021 Китайцы выпустили «полноценную замену Windows 7» для госсектора 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

ZWSoft и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3675 3
UnionTech 10 1
UnionTech - Deepin Technology 6 1
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 194 1
Zhaoxin - Shanghai Zhaoxin Semiconductor 38 1
Softline - Polymatica - Полиматика 200 1
SoftClub - СофтКлуб 159 1
Softline - SST - Seven Seas Technology 8 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 167 1
Intel Corporation 12769 1
Microsoft Corporation 25691 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5583 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 420 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 341 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 254 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - RoboVoice - Робовойс 108 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 225 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 427 1
Autodesk 639 1
AMD - Advanced Micro Devices 4622 1
Унистрой 12 1
Linux Foundation 196 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4340 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12063 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25174 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4980 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15902 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61016 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64150 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27128 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34331 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8679 1
File Manager - Файловый менеджер - Управление файлами 488 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 485 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4755 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 877 1
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 631 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16909 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35727 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28016 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 832 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15364 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12071 1
ZWSoft - ZwCAD 6 4
Autodesk AutoCAD 373 2
UnionTech - UOS - Unity Operating System 39 1
Kingsoft Office Software - WPS Office 47 1
Kylin OS - Linux - Debian GNU - Ubuntu 21 1
Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 96 1
Kylin neoKylin Linux 16 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 119 1
Softline - DeskWork 117 1
Linux - Debian GNU 562 1
Zhaoxin KaiSheng - Серия микропроцессоров 4 1
Apple macOS 2391 1
Microsoft Windows 7 2006 1
Microsoft Windows 10 1931 1
Linux OS 11419 1
Intel x86 - архитектура процессора 2138 1
Softline - WorkFlowSoft 64 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Сойка - SOiCA OCR 107 1
Zhaoxin KaiXian - Серия микропроцессоров 19 1
Dassault Systemes - SolidWorks 129 1
UnionTech - Deepin Linux - Hiweed Linux - Hiwix 40 1
Microsoft Windows 16782 1
Ефремов Александр 24 1
Суворов Сергей 14 1
Халилов Артур 1 1
Андреева Виктория 2 1
Комарькова Ирина 2 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18954 5
Россия - РФ - Российская федерация 164518 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47268 2
Китай - Гуандун, Гуандонг - Гуанчжоу 112 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54443 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19367 1
Китай - Шанхай 827 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 718 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5547 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33369 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52984 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57121 1
Аудит - аудиторский услуги 3385 1
cnTechPost 7 1
NetMarketShare Web Analytics 29 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 189 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453394, в очереди разбора - 728098.
Создано именных указателей - 196846.
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