Softline и Zwsoft объявили о партнерстве

Поставщик ИТ-решений и сервисов Softline подписал соглашение о сотрудничестве с Zwsoft –китайским производителем САПР-решений. Партнерство позволит Softline реализовывать проекты в области 3D-проектирования и производства с помощью программных комплектов вендора из линеек ZwCAD и Zw3D.

Компания Zwsoft является поставщиков систем автоматизированного проектирования для архитектурной, машиностроительной, электронной, производственной и других отраслей. В решениях вендора реализованы новейшие достижения САПР. Продуктами Zwsoft по всему миру пользуются более 900 тыс. человек. По условиям договора, Softline получила статус авторизованного реселлера по линейкам продуктов ZwCAD и Zw3D.

«Мы видим большие перспективы в сотрудничестве с глобальным поставщиком Softline. За долгие годы работы на российском рынке компания завоевала доверие клиентов, стала надежным ИТ-партнером для компаний из сферы промышленного производства, машиностроения и проектирования. Softline сможет решать задачи заказчиков, предлагая инженерам и проектировщикам надежные и эффективные САПР-решения, полностью поддерживающие популярные форматы файлов и представляющие лучшую альтернативу известным брендам», – сказала Гретта Мао, заместитель директора по развитию зарубежного бизнеса в компании Zwsoft.

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«Для нас очень ценно сотрудничество с вендором Zwsoft. Мы уверены в большой востребованности САПР-решений на российском рынке, поэтому планируем усилить нашу команду сертифицированных инженеров и продолжим наращивать экспертизу для расширения предоставляемого сервиса нашим клиентам. С помощью удобных инструментов с широким функционалом, разработанных нашим партнером, клиенты Softline смогут эффективно и быстро решать задачи проектирования и моделирования в комфортной и привычной пользователю среде», – отметил Александр Ефремов, руководитель направления «Машиностроение» департамента САПР и ГИС в компании Softline.