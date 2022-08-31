Разделы

ПО Софт Ритейл Дистрибуция Техника
|

Mallit начнет поставки решений Zwsoft на российский рынок

Mallit подписала соглашение о сотрудничестве с Zwsoft — крупным разработчиком САПР. Его продуктами пользуется почти 1 млн человек в 90 странах мира.

Zwsoft — производитель САПР, основанный в Китае. Компания вышла на рынок в 1988 г. Флагманскими продуктами разработчика считается система автоматизированного трехмерного проектирования ZwCAD и Zw3D – CAD/CAM-решение. Высокопроизводительные программные продукты Zwsoft в разы ускоряют процесс двух- и трехмерного проектирования и позволяют компаниям использовать все преимущества современных САПР.

«Как поставщик экзотического ПО, мы активно ищем перспективных вендоров для развития ИТ-рынка в России. Решения Zwsoft давно зарекомендовали себя по всему миру. Благодаря широкому функционалу и удобному интерфейсу они будут востребованы у отечественных компаний. В статусе официального партнера мы сможем помогать бизнесу в России реализовывать проекты с помощью проверенной линейки программных решений для автоматизированного проектирования», — отметил Сергей Суворов, руководитель по работе с партнерами Mallit.

На первом этапе сотрудничества компании планируют привлечь более 100 крупных партнеров в сфере САПР. В 2023 г. Mallit планирует расширить партнерскую сеть благодаря глубокой экспертизе специалистов технической поддержки и программам обучения по решениям Zwsoft.

Сергей Волков, Cloud: Как облака стали незаменимым инструментом в период неопределенности
Безопасность

«Совместно с Mallit мы сфокусируемся на продуктовых консультациях, обучении и техническом обслуживании. Россия — большой, сложный и важный рынок для нас, поэтому мы особенно внимательно подошли к подбору технологических партнеров для продвижения своих продуктов. Профессионализм сотрудников Mallit поможет заказчикам бесшовно интегрировать ПО, чтобы эффективно решать задачи любой сложности», — отметил представитель Zwsoft.

Mallit входит в ГК «Системный софт», компания специализируется на подборе и внедрении узкоспециализированного экзотического программного обеспечения. Организация работает с 2012 г., штаб-квартира находится в Москве. Партнерская сеть Mallit насчитывает более 1 тыс. партнеров.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В Россию приходит совершенно новый бренд ноутбуков

Поставки серверов в Россию упали в 5 раз

Сооснователь «Мерлиона» избавился от доли в компании

«Мерлион» и «Ситилинк» стали полностью российскими компаниями

Параллельный импорт сломался. В России трудности с санкционными ноутбуками HP, Asus, Acer и Dell

Лицензионная Windows больше не нужна. В России гигантский рост спроса на ноутбуки без ОС

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор TECNO POVA 3: 7-дюймовый смартфон с подсветкой

Обзор TECNO Spark 9 Pro: яркий смартфон для любителей селфи

Обзор ТВ-приставки General Satellite GS B529L

Показать еще

Наука

Не только нули и единицы: физики нашли способ сделать квантовые компьютеры мощнее

Новое решение старой загадки: почему внутренняя часть Солнечной системы не вращается так быстро, как требуют законы физики

Микробиологи нашли залежи микробной «темной материи» в лавовых пещерах — в ней тысячи неизвестных бактерий
Показать еще