SL Soft (ГК Softline) обновила BI-продукты Polymatica Dashboards и Polymatica Analytics

Команда Polymatica компании SL Soft (ГК Softline) выпустила обновления для BI-продуктов Polymatica Dashboards и Polymatica Analytics. Новые возможности облегчают решение ежедневных профессиональных задач и минимизируют количество неточностей и ошибок. Благодаря обновлению аналитики могут использовать шаблоны для настройки фильтров и экспорта данных, без потери данных перемещаться между отчетами и каталогизировать их. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

Polymatica Dashboards – конструктор интерактивных аналитических панелей (дашбордов) с возможностью подключения сторонних плагинов и визуализаций. Polymatica Analytics – решение для анализа и работы с большими массивами данных (миллиарды строк) в реальном времени.

Новые возможности конструктора информационных панелей Polymatica Dashboards

Гибкая настройка глобальных фильтров с привязкой к отдельным сущностям. Функциональность добавления глобальных фильтров в режиме редактирования проекта была обновлена. Теперь в рамках одного окна пользователь может добавить фильтр и связать его с другими сущностями слоя. Соответственно параметры фильтра могут быть настроены индивидуально для каждого слоя. При этом не требуется создавать новые дополнительные фильтры, а достаточно использовать всего одну копию.

Менеджер глобальных тем дашбордов для брендирования и визуальной кастомизации. Помимо пользовательских тем проектов теперь в Polymatica Dashboards доступны глобальные – они позволяют кастомизировать отображение не только внутри одной сущности, но и изменять отображение всей системы. Например, можно изменить шрифт текста, логотип, цвет фоновой подложки.

Функциональность расчетных колонок. У пользователей есть возможность добавить в датасет расчетную колонку, которая будет производить построчный расчет данных по заданной на Python логической или математической формуле. Функциональность расчетных колонок обеспечивает аналитикам более качественную подготовку данных.

Уведомления о событиях в продукте. Функциональность особенно актуальна при удалении тестовых сущностей после окончания работы с ними. Прежде нужно было запоминать, где используется данный виджет или компонент. Теперь при удалении всплывает уведомление с подсказкой, в каком проекте он используется, и пользователь быстрее и осознаннее принимает решение об изменениях. Во время удаления проекта, виджета, датасета или другой сущности появляется окно, оповещающее об использовании этой сущности в других областях. Например, при удалении датасета окно покажет список виджетов и глобальных фильтров, использующих данные из него.

Новые возможности для анализа больших данных в Polymatica Analytics

Форматированный экспорт табличных данных, а также экспорт в формат ODS. Появилась возможность создавать шаблон для экспорта данных из «Мультисферы», тем самым этот процесс стал форматируемым. В «Мультисферы» также добавлен формат ODS для хранения табличных данных.

Каталогизация аналитических отчетов. Появилась функциональность папок – теперь пользователи могут создавать иерархии из папок, в которые могут переносить/сохранять сценарии.

***

ПАО «Софтлайн» — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8400 сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2023 г. ее оборот превысил 91 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5000 ИТ-производителей.

В ГК Softline входят бренды и компании: AХОFT, «Девелоника», SL Soft, «Инферит», Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, «Академия Softline», ТЦ «Инженер», Polymatica, Robin, Softline Digital, «Ваш Платежный Проводник» и др.

SL Soft объединяет под управлением линейку собственных продуктов для enterprise-сегмента и выступает в роли классического вендора. Все решения в контуре SL Soft включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры России. Компания создана в 2023 г., входит в ГК Softline.