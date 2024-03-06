ГК Softline добавила платформу для создания виртуальных миров VOLTEP в продуктовый портфель

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о начале партнерства с компанией «ВОЛТЕП», которая специализируется на визуализации пространственных данных. В рамках сотрудничества продуктовый портфель ГК Softline будет дополнен платформой для создания виртуальных миров VOLTEP.online. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Виртуальные пространства продолжают набирать популярность, в связи с чем решение VOLTEP оказывается особенно актуально. Теперь ГК Softline получила возможность обеспечить клиентов платформой для создания виртуальных миров. В первую очередь планируется развитие и продвижение продукта в сферах ритейла, культуры и образования. С его помощью клиенты смогут визуализировать торговые платформы, выставочные пространства и лектории в онлайн-пространстве. Далее предполагается распространение платформы среди заказчиков из других отраслей.

VOLTEP.online — это SaaS-платформа для создания виртуальных миров, интерактивных офисов и цифровых двойников. Она позволяет заказчикам проводить различные мероприятия, включая конференции, презентации продуктов и выставки в виртуальном пространстве, а также создавать 3D-модели. Цифровые решения можно также применять для организации профессиональной подготовки и обучения, в связи с чем VOLTEP актуален для рынка онлайн-образования.

Компания предоставляет полный цикл разработки ИТ-проектов от стадии согласования требований до введения в эксплуатацию. Решение может быть индивидуально настроено в зависимости от задач и адаптировано под запросы клиента. Проекты реализованы с помощью собственных программных решений.

«Цифровые пространства на наших глазах превращаются в новую реальность, в них будет проходить значимая часть жизни многих людей. В первую очередь это касается сфер строительства, дизайна, ритейла и образования. И мы рады предложить надежное и технологичное отечественное решение для создания таких пространств нашим клиентам из различных отраслей», — отметил Никита Корчагин, руководитель направления графического ПО ГК Softline.

«Сейчас мы активно развиваем и масштабируем продукт. Несмотря на то, что он уже получил признание от наших клиентов, потенциал для роста по-прежнему велик. Мы благодарны ГК Softline за то, что компания поддержала платформу на этом этапе и отметила ее ценность и перспективность. Теперь, благодаря сотрудничеству, о решении и возможностях его применения узнает больше заказчиков, а обратная связь от новых клиентов позволит добавить новые сценарии использования и улучшить текущий функционал системы», — сказал Иван Теплов, основатель и генеральный директор ООО «ВОЛТЕП».

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ПАО «Софтлайн» — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8400 сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2023 г. ее оборот превысил 91 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5000 ИТ-производителей. В ГК Softline входят бренды и компании: AХОFT, «Девелоника», SL Soft, «Инферит», Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, «Академия Softline», ТЦ «Инженер», Polymatica, Robin, Softline Digital, «Ваш Платежный Проводник» и др.

ООО «ВОЛТЕП» развивается на рынке систем визуализации и предлагает услуги по созданию виртуальных миров и цифровых двойников. В настоящий момент она является малой технологической компанией (МТК) в реестре Минэкономразвития России с 2024 г; резидентом Фонда «Сколково» с 2021 г; аккредитованной ИТ-компанией с 2022 г; участником Московского Инновационного Кластера с 2022 г; участником межотраслевого Кластера электромобилестроения и Кластера фотонных технологий; фондом МИК проект (метавселенная voltep.online) включен в стратегический резерв Агентства инноваций Москвы. Решения ООО «ВОЛТЕП» уже используются в составе таких компаний, как Фонд «Сколково», Фонд «Иннопрактика», «Росатом», «Россети», Университет им. Сеченова, ОЭЗ «Технополис Москва», РЖД, Сбербанк и др.