Функция распознавания рукописного текста появилась в OCR-платформе SOICA от SL Soft (ГК Softline)

Компания SL Soft (ГК Softline) расширила функциональность OCR-платформы SOICA — добавлена возможность распознавания рукописного текста. Это упрощает обработку ряда документов: паспортов, военных билетов и других документов, удостоверяющих личность, а также заявлений, бланков, протоколов, справок, анкет и прочих материалов, полностью или частично содержащих текст, написанный от руки. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

Точность распознавания находится в диапазоне 80-95% и напрямую зависит от разборчивости почерка и качества скан- или фотокопии. Для работы со сложными документами из специфической предметной области, исторических архивов или материалами на других языках (по умолчанию в системе предусмотрено распознавание на русском и английском), возможно дообучение системы под конкретного заказчика на предоставленных данных.

SOICA — универсальная платформа для распознавания, извлечения и обработки данных из скан-образов и цифровых копий структурированных и неструктурированных документов.

«SOICA позиционируется как единое комплексное корпоративное решение для потоковой обработки любых документов. Внедрение функции распознавания рукописного текста расширяет возможности его применения и привносит дополнительную ценность в продукт. Теперь наши заказчики могут полностью автоматически обрабатывать любые документы, содержащие рукописный текст, а их все еще больше, чем можем показаться: паспорта, дипломы, трудовые книжки, анкеты, заявления, приказы, письма и т.д. Качественное распознавание рукописного текста важно для многих заказчиков, особенно в сферах страхования, ритейла и банковской отрасли. Машинная обработка значительно ускоряет ввод данных и минимизирует число ошибок», — сказал Александр Павлов, управляющий директор SOICA, компания SL Soft (ГК Softline).

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ПАО «Софтлайн» — на ИТ-рынке более 30-лет. У компании широкое региональное присутствие в более чем 25 представительствах по всей России и доступ к квалифицированным кадрам, в штате свыше 8,4 тыс. сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2023 г. оборот превысил 91 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5 тыс. лучших в своем классе ИТ-производителей. Компания обладает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями, построенными на основе лучших международных практик, а также наиболее полным на рынке портфелем ИТ-продуктов и услуг, включая собственные решения. Группа нацелена на реализацию программы технологического суверенитета России, производство собственного аппаратного и программного обеспечения, развитие облачных сервисов, а также различных ИТ-услуг, включая услуги по кибербезопасности, заказной разработке и лизинговые услуги. В ГК Softline входят бренды и компании: AХОFT, «Девелоника», SL Soft, «Инферит», Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, Академия Softline, ТЦ «Инженер», Polymatica, Robin, Softline Digital, «Ваш Платежный Проводник» и др.

SL Soft объединяет под управлением линейку собственных продуктов для enterprise-сегмента и выступает в роли классического вендора. Решения в контуре SL Soft включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры. Компания создана в 2023 г., входит в ГК Softline.