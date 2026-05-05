БКИ СБ АО - Бюро кредитных историй Скоринг Бюро - БКИ Скоринг Бюро

Акционерное общество «Бюро кредитных историй «Скоринг Бюро» (далее — БКИ Скоринг Бюро) — одно из крупнейших бюро кредитных историй в России. Компания разрабатывает специальные предложения по взаимодействию с организациями финансового рынка, предоставляя услуги по управлению рисками, аналитики и предотвращению мошенничества, которые необходимы для развития бизнеса. БКИ «Скоринг Бюро» является действительным членом Национального совета финансового рынка (НП «НСФР»).

Бюро кредитных историй «Скоринг Бюро» имеет базу из более чем 707,5 млн кредитных историй физических лиц и 3,8 млн кредитных историй юридических лиц, пополняемую 2000 организациями на контрактной основе (данные 2024 года).