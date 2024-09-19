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Alpha Systems и Netwell объявляют о заключении стратегического партнерства в сфере информационной безопасности

Российская компания Alpha Systems, известная своими комплексными решениями в области информационной безопасности, и дистрибьютор Netwell подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Это партнерство открывает новые возможности для развития информационной безопасности и внедрения решений, направленных на защиту целостности ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Netwell.

Alpha Systems специализируется на разработке прикладных решений для выявления уязвимостей и аудита ИТ-активов. Alpha Systems реализует проекты по внедрению комплексных решений для защиты цифровых активов.

Генеральный директор Alpha Systems, Игорь Смирнов: «Netwell обладает надежной дистрибьюторской сетью и широкой клиентской базой в различных отраслях, включая финансовый сектор, государственные учреждения и промышленные предприятия. Мы уверены, что совместная работа с таким партнером откроет новые горизонты для обеих компаний».

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цифровизация

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