Itprotect и Alpha Systems заключили соглашение о сотрудничестве

Теперь в портфеле Itprotect, системного интегратора в области информационной безопасности, есть продукт AlphaSense — комплексное автоматизированное решение для поиска и анализа уязвимостей (Vulnerability Management).

Компания Alpha Systems более 10 лет разрабатывает продукты для автоматизации BlackBox- и WhiteBox-пентестов. Продукты Alpha Systems обеспечивают реализацию прикладной безопасности, обнаружение уязвимостей в периметре компании и аудит ИТ-активов.

Решение AlphaSense представляет собой конвейер из нескольких модулей аудита, выстроенных в оптимальную последовательность: модуль предобследования и сбора информации собирает информацию для эффективного аудита безопасности; сканер веб-приложений определяет версии служб и компонентов веб-приложения, чтобы получить полную картину при проведении аудита интернет-сервисов; модуль подбора эксплойтов и проверки уязвимостей позволяет удостовериться в реализации рисков, которые были обнаружены на этапе сканирования; Cloud-Native-сканер обеспечивает аудит образов docker и кластеров kubernetes на наличие уязвимостей в образах, компонентах и настройках кластера.

В настоящее время в проработке у Itprotect уже находится несколько проектов по внедрению AlphaSense, в частности, для компании из транспортной отрасли.

«Нашим заказчикам критически важно закрывать слепые зоны, связанные с неизвестными уязвимостями. AlphaSense напрямую отвечает на современные угрозы, особенно в части аудита облачных и контейнерных сред. Мы включаем его в качестве обязательного компонента в жизненный цикл разработки (SDLC) и процессы непрерывного мониторинга безопасности наших клиентов», — сказал Андрей Горюнов, директор по развитию бизнеса Itprotect.

«Для нашего бизнеса партнерство с Itprotect — это стратегический шаг. Мы уверены, что вместе сможем предложить рынку по-настоящему зрелый и отлаженный продукт, который закроет ключевые задачи наших общих клиентов в области управления уязвимостями», — сказал генеральный директор Alpha Systems Игорь Смирнов.

С добавлением AlphaSense в портфеле Itprotect уже 4 продукта по управлению уязвимостями, а число реализованных проектов в этой области превышает несколько десятков.