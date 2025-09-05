Tera и Alpha Systems объявляют о стратегическом партнерстве

Компания Tera, российский дистрибьютор ИТ-оборудования и программного обеспечения, и Alpha Systems, разработчик решений в области информационной безопасности, объявляют о заключении партнерского соглашения. В рамках сотрудничества Tera будет осуществлять дистрибуцию флагманского продукта Alpha Systems — платформы оценки воздействия AlphaSense — на территории России. Об этом CNews сообщили представители Tera.

Стратегическое партнерство

Партнерское соглашение между компаниями было заключено во II квартале 2025 г. Основным направлением сотрудничества станет дистрибуция и продвижение платформы AlphaSense, предназначенной для выявления, верификации и управления уязвимостями цифровых активов.

«Старт сотрудничества с Tera открывает для нас новые горизонты в развитии партнерской сети. Совместная работа технических команд Alpha Systems и Tera позволит упростить и ускорить внедрение наших продуктов и расширить их доступность для конечных потребителей. Мы хотим качественно усилить взаимодействие с партнерским каналом, предложив дополнительные инструменты для продаж и технической поддержки, с помощью экспертизы Tera. Это позволит нашим партнерам и клиентам значительно повысить эффективность работы с нашими решениями», — отметил Игорь Смирнов, CEO Alpha Systems.

«Для Tera партнерство с Alpha Systems — это важный шаг в укреплении нашего портфолио решений в области кибербезопасности. Платформа AlphaSense предлагает уникальный комплексный подход к управлению уязвимостями, что особенно актуально в условиях растущих киберугроз. Мы уверены, что наши партнеры и клиенты по достоинству оценят возможности этого решения, а наша экспертиза в области дистрибуции и технической поддержки поможет максимально раскрыть его потенциал на российском рынке», — сказала Юлиана Павлова, Product Manager Департамента программного обеспечения Tera.

AlphaSense — решение, обеспечивающее полный цикл анализа, контроля и устранения рисков. Платформа построена с учетом требований к масштабируемости, гибкости и интеграции в существующие ИБ-процессы и способна полноценно закрыть задачи по кибербезопасности для предприятий любого масштаба.

Ключевые возможности платформы включают: управление поверхностью атаки (EASM); модуль управления уязвимостями (VM); аудит Active Directory на соответствие лучшим практикам ИБ; аудит пакетов операционных систем; многопоточное сканирование; расширенные возможности для интеграции через API.