Разделы

ПО Софт Техника
|

Xiaomi стащила главную «фишку» нового iPhone, которую Apple срисовала в Windows

В прошивке HyperOS 3 появится «стеклянный» дизайн в стиле iOS 26. Эту особенность могли наблюдать пользователи Windows Vista почти 20 лет назад. HyperOS – это замена любимой многими прошивки Xiaomi MIUI.

«Стеклянный» Android-смартфон из Китая

Компания Xiaomi, известная в России своими смартфонами, телевизорами и прочей техникой, собирается внедрить «стеклянный» дизайн в свою прошивку HyperOS 3, пишет GizmoChina. Ее релиз ожидается в обозримом будущем, и это будет крупное обновление.

«Стеклянный» дизайн будет новым исключительно для самой Xiaomi, потому что в июне 2025 г. аналогичное нововведение появилось в Apple iOS 26, которая пришла на смену iOS 18. В настоящее время она доступна в виде бета-версии, а появление стабильной сборки ожидается в сентябре 2025 г. одновременно с релизом iPhone 17.

Согласно информации из открытого доступа, HyperOS 3 получит «стеклянные» и некоторые кнопки, прозрачный центр управления и ряд других компонентов, визуально роднящих ее с новым стилем оформления мобильной ОС Apple. Как утверждает GizmoChina, цель таких изменений – в создании «изысканного визуального стиля, не усложняя использование интерфейса» (to bring a modern, polished look to its interface while keeping things clear and easy to use).

pad6.jpg

Xiaomi
Если Xiaomi действительно сделает стеклянный дизайн для новой прошивки, то это можно будет считать копированием. Или заимствованием

HyperOS увидела свет в конце 2023 г. Это замена всемирно известной прошивки MIUI, самой первой разработки Xiaomi, которую она развивала с 2010 г. и которую устанавливала почти на каждый свой смартфон, за исключением двух-трех моделей. Первые ревизии HyperOS, как сообщал CNews, работали некорректно и «окирпичивали» смартфоны без возможности отката на предыдущую версию прошивки.

Неоптимизированное стекло

Судя по всему, Xiaomi не станет ограничиваться «стеклянными» иконками на главном экране и выпадающей шторкой. Новый дизайн она собирается применить ко всей своей системе, подчеркивает GizmoChina. Другими словами, новый облик получат и штатные приложения, включая «Сообщения», «Телефон» и «Настройки».

Пока неизвестно, то ли Xiaomi не успевает с оптимизацией нового дизайна к релизу HyperOS 3, то ли эффект прозрачности требует настолько много ресурсов, но на дешевых смартфонах новый стиль будет выглядеть иначе, нежели на топовых, утверждает GizmoChina. Нельзя исключать, что дело именно в оптимизации, потому что в мире есть пример того, как прозрачный интерфейс прекрасно работает на устройствах не с гигабайтами, а с мегабайтами оперативной памяти, и с процессорами, в которых всего одно вычислительное ядро.

Речь про ОС Windows Vista, вышедшую в конце 2006 г. В ней был эффект прозрачности Aero Glass, придававший интерфейсу сходство со стеклом. Да, он действительно потреблял больше ресурсов, нежели непрозрачные окна и панель задач, но в те годы еще не существовало восьмиядерных процессоров, а оперативной памяти в компьютерах тех лет было в лучшем случае 1-2 ГБ. Официальные системные требования Vista – одноядерный процессор с частотой 1 ГГц, 1 ГБ ОЗУ и видеокарта со 128 МБ памяти.

К слову, нельзя исключать, что Apple позаимствовала идею «стеклянного» интерфейса именно у Microsoft, потому что Vista была первой ОС с таким дизайном. Apple пока не призналась в этом и по-прежнему считает свою разработку инновацией.

Оставаться в безопасности

Xiaomi известна тем, что очень быстро исключает свои смартфоны из списка тех, кто получает новые прошивки. К примеру, для Mi Max 3 функциональные апдейты выходили в течение всего лишь двух лет, равно как и для культового Redmi Note 3.

Иван Аксененко, ЦБИ: Российская ИБ-индустрия не должна больше полагаться на чужое «железо»
Безопасность

Есть большая вероятность, что HyperOS 3 тоже достанется лишь ограниченному количеству моделей. Xiaomi пока не публиковала список смартфонов, которые собирается обновить до этой версии своей прошивки.

Релиз HyperOS 3 ожидается одновременно со смартфоном Xiaomi 16 в октябре 2025 г. Она будет доступна также на мобильниках марок Redmi и Poco – это «дочки» Xiaomi.

Желающие опробовать китайскую версию «стеклянного» дизайна Apple установить бета-версию системы с сайта HyperOSUpdates.com или через приложение MemeOS Enhancer (доступно в Google Play). Эти платформы предоставляют доступ к новым функциям до того, как они станут общедоступными, пишет GizmoChina.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Провайдеры IaaS Enterprise 2025

Microsoft резко взвинтит цены на серверное ПО, работающее вне облаков

Александр Лопаткин, «Экзон»: Если запутан интерфейс — запутается и работа

Разработчики СПО выпустили подробное руководство по отказу от Microsoft Office на множестве языков, но не на русском

Екатерина Колесникова, «Т1»: Основной компетенцией становится способность к непрерывному обучению

Россияне нашли новый способ экономить на ноутбуках огромные суммы. Работает даже для юрлиц. Опрос

Конференции

СУБД: технологии, миграция и администрирование

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame Z20 AquaCycle Station: настоящий комплекс для влажной и сухой уборки

Умные кондиционеры с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие приложения для отслеживания полезных привычек: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы
Показать еще