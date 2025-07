Xiaomi стащила главную «фишку» нового iPhone, которую Apple срисовала в Windows

В прошивке HyperOS 3 появится «стеклянный» дизайн в стиле iOS 26. Эту особенность могли наблюдать пользователи Windows Vista почти 20 лет назад. HyperOS – это замена любимой многими прошивки Xiaomi MIUI.

«Стеклянный» Android-смартфон из Китая

Компания Xiaomi, известная в России своими смартфонами, телевизорами и прочей техникой, собирается внедрить «стеклянный» дизайн в свою прошивку HyperOS 3, пишет GizmoChina. Ее релиз ожидается в обозримом будущем, и это будет крупное обновление.

«Стеклянный» дизайн будет новым исключительно для самой Xiaomi, потому что в июне 2025 г. аналогичное нововведение появилось в Apple iOS 26, которая пришла на смену iOS 18. В настоящее время она доступна в виде бета-версии, а появление стабильной сборки ожидается в сентябре 2025 г. одновременно с релизом iPhone 17.

Согласно информации из открытого доступа, HyperOS 3 получит «стеклянные» и некоторые кнопки, прозрачный центр управления и ряд других компонентов, визуально роднящих ее с новым стилем оформления мобильной ОС Apple. Как утверждает GizmoChina, цель таких изменений – в создании «изысканного визуального стиля, не усложняя использование интерфейса» (to bring a modern, polished look to its interface while keeping things clear and easy to use).

Xiaomi Если Xiaomi действительно сделает стеклянный дизайн для новой прошивки , то это можно будет считать копированием. Или заимствованием

HyperOS увидела свет в конце 2023 г. Это замена всемирно известной прошивки MIUI, самой первой разработки Xiaomi, которую она развивала с 2010 г. и которую устанавливала почти на каждый свой смартфон, за исключением двух-трех моделей. Первые ревизии HyperOS, как сообщал CNews, работали некорректно и «окирпичивали» смартфоны без возможности отката на предыдущую версию прошивки.

Неоптимизированное стекло

Судя по всему, Xiaomi не станет ограничиваться «стеклянными» иконками на главном экране и выпадающей шторкой. Новый дизайн она собирается применить ко всей своей системе, подчеркивает GizmoChina. Другими словами, новый облик получат и штатные приложения, включая «Сообщения», «Телефон» и «Настройки».

Пока неизвестно, то ли Xiaomi не успевает с оптимизацией нового дизайна к релизу HyperOS 3, то ли эффект прозрачности требует настолько много ресурсов, но на дешевых смартфонах новый стиль будет выглядеть иначе, нежели на топовых, утверждает GizmoChina. Нельзя исключать, что дело именно в оптимизации, потому что в мире есть пример того, как прозрачный интерфейс прекрасно работает на устройствах не с гигабайтами, а с мегабайтами оперативной памяти, и с процессорами, в которых всего одно вычислительное ядро.

Речь про ОС Windows Vista, вышедшую в конце 2006 г. В ней был эффект прозрачности Aero Glass, придававший интерфейсу сходство со стеклом. Да, он действительно потреблял больше ресурсов, нежели непрозрачные окна и панель задач, но в те годы еще не существовало восьмиядерных процессоров, а оперативной памяти в компьютерах тех лет было в лучшем случае 1-2 ГБ. Официальные системные требования Vista – одноядерный процессор с частотой 1 ГГц, 1 ГБ ОЗУ и видеокарта со 128 МБ памяти.

К слову, нельзя исключать, что Apple позаимствовала идею «стеклянного» интерфейса именно у Microsoft, потому что Vista была первой ОС с таким дизайном. Apple пока не призналась в этом и по-прежнему считает свою разработку инновацией.

Оставаться в безопасности

Xiaomi известна тем, что очень быстро исключает свои смартфоны из списка тех, кто получает новые прошивки. К примеру, для Mi Max 3 функциональные апдейты выходили в течение всего лишь двух лет, равно как и для культового Redmi Note 3.

Есть большая вероятность, что HyperOS 3 тоже достанется лишь ограниченному количеству моделей. Xiaomi пока не публиковала список смартфонов, которые собирается обновить до этой версии своей прошивки.

Релиз HyperOS 3 ожидается одновременно со смартфоном Xiaomi 16 в октябре 2025 г. Она будет доступна также на мобильниках марок Redmi и Poco – это «дочки» Xiaomi.

Желающие опробовать китайскую версию «стеклянного» дизайна Apple установить бета-версию системы с сайта HyperOSUpdates.com или через приложение MemeOS Enhancer (доступно в Google Play). Эти платформы предоставляют доступ к новым функциям до того, как они станут общедоступными, пишет GizmoChina.