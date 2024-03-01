Новейшая прошивка Xiaomi «убивает» смартфоны россиян. Решение есть, но оно никому не нравится

Смартфоны Xiaomi под управлением HyperOS (замена MIUI) перестают работать после обновления. Пользоваться ими нельзя, откатить апдейт невозможно. Россияне оказались в числе пострадавших. В некоторых случаях проблема проявляется и на устройствах с MIUI. Xiaomi обещает решить проблему, которая грозит стать общемировой.



Когда новое хуже старого

Владельцы современных смартфонов Xiaomi стали массово жаловаться на «окирпичивание» устройств после получения обновления. Чаще всего проблема проявляется на гаджетах с HyperOS – это новая оболочка, которую Xiaomi выпустила на замену MIUI осенью 2023 г., позиционировав ее как нечто еще более совершенное нежели MIUI, с которой, кстати, и началась история самой Xiaomi. Первая версия MIUI появилась за год до выхода первого смартфона компании.

Но и те, чьи смартфоны пока не получили апдейт до HyperOS, тоже оказались в числе пострадавших. Xiaomi еще обновляет MIUI для некоторых моделей, и недавний патч тоже превращает их в «кирпичи».

Фото: Xiaomi Режим восстановления полезен не всегда

Более того, проблеме подвержены не только устройства Xiaomi. У компании есть два дочерних бренда – Poco, основанный в 2018 г., и Redmi, который она выделила из одноименной подсерии смартфонов в начале 2019 г. Мобильники этих марок тоже могут выйти из строя, если получат обновление.

Проблема может коснуться каждого владельца смартфона Xiaomi, на которые поступают обновления компонентов, вне зависимости от страны его проживания. Редакция CNews обнаружила в интернете сообщения россиян, которые оказались в этой ситуации и ищут выход из нее.

Симптомы «болезни»

В каждом современном Android-смартфоне есть так называемый «режим восстановления» или Recovery Mode. В некоторых устройствах Xiaomi он бывает заблокирован, но подобное встречается все реже. Обновление прошивки приводит к перезагрузке устройства, после которой оно безальтернативно переходит в этот режим.

Телефон россиянина, столкнувшегося с проблемой

Выйти из Recovery Mode становится невозможно – стандартные комбинации кнопок не работают. Даже если дождаться, пока телефон разрядится, поставить его на зарядку и снова включить его, ничего не изменится – мобильник снова перейдет в режим восстановления.

Судя по сообщению большинства пользователей, проблемы у них начались после того, как на смартфон поступило обновление компонента SystemPluginUI, связанного с интерфейсом. Его установка в большинстве случаев и приводит к сбою.

Отказаться от этого патча можно, но только до того, как он установится. Меню настроек есть пункт, отвечающий за обновление отдельных компонентов смартфона, где в обязательном порядке стоит отключить автоматическое обновление. После этого при поступлении опасного патча можно будет нажать на кнопку «Пропустить» рядом с ним.

Семь бед – один Reset

На момент выхода материала не существовало ни единого безопасного способа возвращения телефона к рабочему состоянию. По сути, это сбой на уровне программной части, то есть с «железом» все в полном порядке.

Самый простой способ незамедлительно «оживить» смартфон Poco, Xiaomi или Redmi в данном случае – это в режиме восстановления нажать на кнопку Wipe Data, что приведет к сбросу гаджета к заводским настройкам. Пользователи пишут, что это помогает, однако абсолютно вся пользовательская информация (фотографии, телефоны, пароли, сообщения) и пр. будет навсегда удалена из телефона без возможности простого и быстрого восстановления.

Хочешь пользоваться смартфоном Xiaomi? Принеси в жертву всю свою личную информацию

Также можно попытаться отнести смартфон в сервисный центр, но и там специалисты, вероятнее всего, предложат вернуть его к заводским установкам или принудительно перепрошить его. Последнее тоже влечет за собой риск потери всех данных.

Xiaomi все решит

Судя по официальной группе Xiaomi в социальной сети «ВКонтакте», россияне тоже оказались в числе пострадавших. Некоторые из них, понимая, что решение проблемы, вероятнее всего, повлечет за собой потерю личной информации, требуют от компании компенсацию.

Xiaomi со своей стороны признала факт наличия проблемы, однако никакого решения на момент выхода материала не предложила. «Мы уже работаем над решением проблемы.

Приносим извинения за доставленные неудобства», – говорится в ее официальном комментарии.

Сервисные центры, по мнению Xiaomi, волшебным образом все решат

Также в компании ответили на вопросы потребителей о потере информации. «Рекомендуем обратиться в официальный сервисный центр. Наши специалисты помогут вернуть доступ к данным», – заявили представители Xiaomi в России.