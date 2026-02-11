Xiaomi навсегда лишит россиян быстрого и простого интерфейса смартфонов. Обратной дороги не будет, его заменят на тяжелую HyperOS

Xiaomi прекратит оснащать смартфоны своего дочернего бренда Poco, очень популярные в России, собственной оболочкой Poco Launcher, которую она использует с 2018 г. Все мобильники Poco перейдут на HyperOS, как это ранее сделали телефоны Xiaomi и Redmi. Затронет это только те устройства, которые продолжают получать обновления ПО – старые гаджеты нововведение не коснется.



Xiaomi на пути к унификации

Компания Xiaomi переведет смартфоны дочерней марки Poco прошивку HyperOS, пишет портал Gizchina. Телефоны Poco существуют с 2018 г. и продаются во всем мире, в том числе и в России, где пользуются повышенным спросом. Как сообщал CNews, вместе со своими «дочками» Redmi и Poco компания Xiaomi занимает 22% российского рынка смартфонов.

Мобильники Poco поставляются с оболочкой Poco Launcher, которая регулярно получает обновления. На момент выхода материала последний ее релиз был датирован 14 января 2026 г.

Что до HyperOS, это новая оболочка для смартфонов Xiaomi и Redmi, которая заменила собой легендарную MIUI в конце 2023 г. MIUI была первым продуктом Xiaomi – она вышла на год раньше ее самого первого смартфона MI 1. В августе 2021 г. Xiaomi уничтожила бренд Mi.

Время пока есть

По информации Gizchina, отказ от Poco Launcher в пользу HyperOS в обозримом будущем не случится. В конце 2025 г. Xiaomi начала распространение HyperOS 3, а установка этой системы на устройства Poco начнется с релизом HyperOS 4, который ожидается в конце 2025 г.

Xiaomi Xiaomi переводит все свои современные смартфоны и планшеты на HyperOS

Кроме того, Xiaomi давно установила традицию постепенного распространения новых версий HyperOS. Как правило, это растягивается на несколько месяцев, и некоторые смартфоны могут получить апдейт, к примеру, лишь через полгода после выпуска новой версии этой ОС.

Также важно подчеркнуть, что не смартфон Poco будут безальтернативно переведены на HyperOS. Это затронет исключительно те модели, поддержка которых к моменту выпуска HyperOS 4 не будет прекращена.

Для примера, Xiaomi прекратила выпускать апдейты для смартфона Mi Max 3 в 2020 г., спустя всего два года после его премьеры. Последнее вышедшее для него обновление – это MIUI 12, и HyperOS он никогда не получит. То же, вероятнее всего, произойдет и с телефонами Poco, которые Xiaomi считает устаревшими.

Первые подопытные

Xiaomi косвенно подтвердила приближающийся отказ от Poco Launcher. Этот интерфейс по-прежнему можно встретить в смартфонах Poco, но вот планшет этой марки с недавних пор работают на HyperOS наряду с планшетами Xiaomi и Redmi.

Как пишет Gizchina, пользовательских жалоб на замену оболочки в больших количествах не поступало.

Возможно, к лучшему

К особенностям Poco Launcher относят минималистичный внешний вид, но при этом развитую функциональность. HyperOS, в свою очередь, довольно тяжеловесная оболочка, которая в своем втором поколении часто была причиной снижения производительности смартфонов – на это жаловались и продолжают жаловаться многие пользователи.

HyperOS 3 вышла пока не для всех поддерживаемых устройств.

Грядущая HyperOS 4 привнесет главное новшество – технологию под названием SOTA или Super On The Air. Это новый способ обновления программного обеспечения смартфона.

Сейчас HyperOS скачивает и разворачивает обновления в фоне, однако для их интеграции в систему требуется перезагрузка, которая может длиться до 10 минут в зависимости от модели мобильника. SOTA избавит пользователей от столь длительного ожидания.

HyperOS 4 будет виртуально сегментирована – ее поделят на несколько частей, включая саму систему, приложения и интерфейс. Установка апдейтов системы будет проходить без перезагрузки и в принципе без участия пользователя.

К плюсам перехода с Poco Launcher на HyperOS эксперты Gizchina относят то, что владельцы смартфонов Poco перестанут получать новые функции интерфейса «по остаточному принципу». Сейчас новшества чаще всего появляются сначала на мобильниках Xiaomi и Redmi, и лишь через некоторое время добираются до смартфонов Poco. Переход на единый интерфейс оставит это в прошлом.