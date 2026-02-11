Разделы

ПО Софт Техника
|

Xiaomi навсегда лишит россиян быстрого и простого интерфейса смартфонов. Обратной дороги не будет, его заменят на тяжелую HyperOS

Xiaomi прекратит оснащать смартфоны своего дочернего бренда Poco, очень популярные в России, собственной оболочкой Poco Launcher, которую она использует с 2018 г. Все мобильники Poco перейдут на HyperOS, как это ранее сделали телефоны Xiaomi и Redmi. Затронет это только те устройства, которые продолжают получать обновления ПО – старые гаджеты нововведение не коснется.

Xiaomi на пути к унификации

Компания Xiaomi переведет смартфоны дочерней марки Poco прошивку HyperOS, пишет портал Gizchina. Телефоны Poco существуют с 2018 г. и продаются во всем мире, в том числе и в России, где пользуются повышенным спросом. Как сообщал CNews, вместе со своими «дочками» Redmi и Poco компания Xiaomi занимает 22% российского рынка смартфонов.

Мобильники Poco поставляются с оболочкой Poco Launcher, которая регулярно получает обновления. На момент выхода материала последний ее релиз был датирован 14 января 2026 г.

Что до HyperOS, это новая оболочка для смартфонов Xiaomi и Redmi, которая заменила собой легендарную MIUI в конце 2023 г. MIUI была первым продуктом Xiaomi – она вышла на год раньше ее самого первого смартфона MI 1. В августе 2021 г. Xiaomi уничтожила бренд Mi.

Время пока есть

По информации Gizchina, отказ от Poco Launcher в пользу HyperOS в обозримом будущем не случится. В конце 2025 г. Xiaomi начала распространение HyperOS 3, а установка этой системы на устройства Poco начнется с релизом HyperOS 4, который ожидается в конце 2025 г.

pad6.jpg

Xiaomi
Xiaomi переводит все свои современные смартфоны и планшеты на HyperOS

Кроме того, Xiaomi давно установила традицию постепенного распространения новых версий HyperOS. Как правило, это растягивается на несколько месяцев, и некоторые смартфоны могут получить апдейт, к примеру, лишь через полгода после выпуска новой версии этой ОС.

Также важно подчеркнуть, что не смартфон Poco будут безальтернативно переведены на HyperOS. Это затронет исключительно те модели, поддержка которых к моменту выпуска HyperOS 4 не будет прекращена.

Для примера, Xiaomi прекратила выпускать апдейты для смартфона Mi Max 3 в 2020 г., спустя всего два года после его премьеры. Последнее вышедшее для него обновление – это MIUI 12, и HyperOS он никогда не получит. То же, вероятнее всего, произойдет и с телефонами Poco, которые Xiaomi считает устаревшими.

Первые подопытные

Xiaomi косвенно подтвердила приближающийся отказ от Poco Launcher. Этот интерфейс по-прежнему можно встретить в смартфонах Poco, но вот планшет этой марки с недавних пор работают на HyperOS наряду с планшетами Xiaomi и Redmi.

Как пишет Gizchina, пользовательских жалоб на замену оболочки в больших количествах не поступало.

Возможно, к лучшему

К особенностям Poco Launcher относят минималистичный внешний вид, но при этом развитую функциональность. HyperOS, в свою очередь, довольно тяжеловесная оболочка, которая в своем втором поколении часто была причиной снижения производительности смартфонов – на это жаловались и продолжают жаловаться многие пользователи.

HyperOS 3 вышла пока не для всех поддерживаемых устройств.

Грядущая HyperOS 4 привнесет главное новшество – технологию под названием SOTA или Super On The Air. Это новый способ обновления программного обеспечения смартфона.

Защищенная ОС как фундамент киберустойчивости: что нужно знать о безопасности Astra Linux 1.8
Цифровизация

Сейчас HyperOS скачивает и разворачивает обновления в фоне, однако для их интеграции в систему требуется перезагрузка, которая может длиться до 10 минут в зависимости от модели мобильника. SOTA избавит пользователей от столь длительного ожидания.

HyperOS 4 будет виртуально сегментирована – ее поделят на несколько частей, включая саму систему, приложения и интерфейс. Установка апдейтов системы будет проходить без перезагрузки и в принципе без участия пользователя.

К плюсам перехода с Poco Launcher на HyperOS эксперты Gizchina относят то, что владельцы смартфонов Poco перестанут получать новые функции интерфейса «по остаточному принципу». Сейчас новшества чаще всего появляются сначала на мобильниках Xiaomi и Redmi, и лишь через некоторое время добираются до смартфонов Poco. Переход на единый интерфейс оставит это в прошлом.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как сформировать безопасную среду для оперативного обсуждения рабочих вопросов

Известный производитель обманывал покупателей, завышая скорость дефицитной оперативной памяти

ВЭБ.РФ создал защищенный мобильный контур для удаленной экспертизы многомиллиардных проектов

В России проведут перепись сотовых телефонов: чужой аппарат нельзя будет использовать

Илья Петухов, Directum: Рынок завис в переходном моменте от ИИ-ассистентов к ИИ-агентам

Армия США одним росчерком пера запретила миллионы устройств. В «черном списке» наушники и умные очки

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще