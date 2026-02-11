Разделы

Xiaomi Poco Launcher


СОБЫТИЯ

11.02.2026 Xiaomi навсегда лишит россиян быстрого и простого интерфейса смартфонов. Обратной дороги не будет, его заменят на тяжелую HyperOS 5
27.08.2018 Xiaomi представила новый суббренд Pocophone 1

Xiaomi Poco Launcher и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12338 1
Xiaomi Poco Global 12 1
Xiaomi 2028 1
DuPont - Дюпон 101 1
Dual Pixel 60 1
Super Pixel 7 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10243 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2247 1
Beautify - Режим улучшения фотоизображений 19 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2453 1
Фотокамеры - Портретный режим - Portrait mode 257 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5412 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9872 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25693 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18719 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 836 1
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 435 1
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 110 1
Xiaomi HyperOS 68 1
Xiaomi LiquidCool Technology 12 1
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 406 1
Xiaomi Mi Store 41 1
Xiaomi Poco F - Xiaomi Pocophone F - Серия смартфонов 35 1
Google Android 8 - Android Oreo 196 1
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 277 1
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 138 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 523 1
Россия - РФ - Российская федерация 158352 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5975 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 618 1
