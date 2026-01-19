Россияне внезапно перестали покупать новые смартфоны. Рынок феерично обвалился – не спасают даже дешевые мобильники Xiaomi
Рынок смартфонов в России по итогам 2025 г. сократился на четверть по сравнению с 2024 г. Россияне активнее всего скупали недорогие китайские мобильники, почти не обращая внимание на модели топовых брендов. За счет этого рынок упал не только в натуральном, но и в денежном выражении. Легендарная Xiaomi, в прошлом известная своими дешевыми Android-смартфонами, в топе продаж, но ситуацию это не спасает
Россиянам не нужны смартфоны
В 2025 г. россияне резко перестали покупать новые смартфоны, притом так масштабно, что весь рынок с грохотом рухнул вниз. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на производителя техники Fplus и ритейлера «М.Видео», по итогам 2025 г. российский рынок смартфонов упал на 19-25% год к году, то есть почти на четверть.
Так, в 2025 г. было продано 24,2 млн смартфонов против 29,8 млн годом ранее. В деньгах рынок за тот же период просел с 720 млрд руб. до 588 млрд руб.
Покупать мобильники люксовых брендов россияне почти перестали – Apple успешно выбыла из тройки лидеров, даже если рассматривать рынок с точки зрения объемов продаж. Здесь первое место у Redmi – «дочки» компании Xiaomi, сделавшей себе имя благодаря недорогим Android-смартфонам, но в последнее время поднимающей цены на свои мобильники.
У Redmi 18% рынка, у бежавшей из России корейской Samsung – 12%. Ее мобильники ввозятся в страну по параллельному импорту. Третье место поделили между собой китайские Tecno и Realme – у них обеих по 11% (статистика «М.Видео»).
За что платим
В деньгах ситуация на российском рынке смартфонов в корне иная. Первое место – у Apple, чьи iPhone традиционно стоят намного дороже сравнимых по возможностям моделей китайских брендов. У нее 27% всего российского рынка.
Samsung, как и в предыдущем рейтинге, снова на втором месте, поскольку ее мобильники тоже не отличаются дешевизной. Третье вновь Redmi – у нее 11%, а у расположившейся на четвертой строчке Tecno – 7% (статистика «М.Видео»).
Примечательно, что в обоих рейтингах отсутствует сама компания Xiaomi, многие смартфоны которой продаются под ее основным брендом. Она упоминается в статистике Fplus, согласно которой Xiaomi занимает 22% долей рынка в натуральном выражении. Второе место – у Samsung, третье – у Tecno и Realme. В деньгах на первом месте Apple, за ней следуют Samsung и Xiaomi. Их доли рынка в компании не привели.
Зачем платить больше
Россияне не только стали покупать меньше смартфонов – они четко дали понять, что больше не готовы тратить много денег на новый мобильник. Это наглядно демонстрирует динамика медианной цены, которая в данном случае отрицательная.
Статистика «Платформы ОФД» гласит, что медианная цена смартфона по результатам в 2025 г. оказалась на уровне 25 309 руб. годом ранее она была на 4% выше.
Генеральный директор компании «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков также сообщил «Ведомостям» о 13-процентном падении покупок смартфонов в России в 2025 г. год к году.
Нет лужайки – нет и зайки
Россияне не покупают новые смартфоны не потому, что не хотят. Опрошенные «Ведомостями» эксперты прямо говорят – всему виной нынешняя экономическая ситуация в стране.
В частности, они упоминают высокую ключевую ставку Центробанка. В течение всего 2025 г. она постепенно снижалась, но все равно к концу января 2026 г. составляла 16%. Чем она выше, тем выше процентные ставки по кредитам – многие россияне не могут позволить себе разом выложить всю сумму за желаемый смартфон и предпочитают покупать его в кредит.
Как следствие, покупка нового смартфона по причине «хочу» отходит на дальний план. Чаще всего мобильник в России меняют из-за необходимости, например, в случае поломки имеющегося, сообщили изданию в Fplus.
А как у них
Опрошенные изданием эксперты указывают на падение продаж новых смартфонов не только в России, но и за рубежом. Так, главный редактор портала Ferra.ru Евгений Харитонов считает, что это следствие «растущей инфляции и снижения конкуренции», а также «отсутствие существенных инноваций в новинках, которые нельзя было бы заменить простой заменой приложения».
По информации Харитонова, в европейских странах в 2025 г. падение продаж смартфонов достигало 9% год к году. В Индии рынок обвалился на 5%, в Китае – примерно на 1%.