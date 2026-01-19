Россияне внезапно перестали покупать новые смартфоны. Рынок феерично обвалился – не спасают даже дешевые мобильники Xiaomi

Рынок смартфонов в России по итогам 2025 г. сократился на четверть по сравнению с 2024 г. Россияне активнее всего скупали недорогие китайские мобильники, почти не обращая внимание на модели топовых брендов. За счет этого рынок упал не только в натуральном, но и в денежном выражении. Легендарная Xiaomi, в прошлом известная своими дешевыми Android-смартфонами, в топе продаж, но ситуацию это не спасает

Россиянам не нужны смартфоны

В 2025 г. россияне резко перестали покупать новые смартфоны, притом так масштабно, что весь рынок с грохотом рухнул вниз. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на производителя техники Fplus и ритейлера «М.Видео», по итогам 2025 г. российский рынок смартфонов упал на 19-25% год к году, то есть почти на четверть.

Так, в 2025 г. было продано 24,2 млн смартфонов против 29,8 млн годом ранее. В деньгах рынок за тот же период просел с 720 млрд руб. до 588 млрд руб.

Покупать мобильники люксовых брендов россияне почти перестали – Apple успешно выбыла из тройки лидеров, даже если рассматривать рынок с точки зрения объемов продаж. Здесь первое место у Redmi – «дочки» компании Xiaomi, сделавшей себе имя благодаря недорогим Android-смартфонам, но в последнее время поднимающей цены на свои мобильники.

Фото: Freepik Новый смартфон становится роскошью для многих россиян

У Redmi 18% рынка, у бежавшей из России корейской Samsung – 12%. Ее мобильники ввозятся в страну по параллельному импорту. Третье место поделили между собой китайские Tecno и Realme – у них обеих по 11% (статистика «М.Видео»).

За что платим

В деньгах ситуация на российском рынке смартфонов в корне иная. Первое место – у Apple, чьи iPhone традиционно стоят намного дороже сравнимых по возможностям моделей китайских брендов. У нее 27% всего российского рынка.

Samsung, как и в предыдущем рейтинге, снова на втором месте, поскольку ее мобильники тоже не отличаются дешевизной. Третье вновь Redmi – у нее 11%, а у расположившейся на четвертой строчке Tecno – 7% (статистика «М.Видео»).

Примечательно, что в обоих рейтингах отсутствует сама компания Xiaomi, многие смартфоны которой продаются под ее основным брендом. Она упоминается в статистике Fplus, согласно которой Xiaomi занимает 22% долей рынка в натуральном выражении. Второе место – у Samsung, третье – у Tecno и Realme. В деньгах на первом месте Apple, за ней следуют Samsung и Xiaomi. Их доли рынка в компании не привели.

Зачем платить больше

Россияне не только стали покупать меньше смартфонов – они четко дали понять, что больше не готовы тратить много денег на новый мобильник. Это наглядно демонстрирует динамика медианной цены, которая в данном случае отрицательная.

Статистика «Платформы ОФД» гласит, что медианная цена смартфона по результатам в 2025 г. оказалась на уровне 25 309 руб. годом ранее она была на 4% выше.

Генеральный директор компании «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков также сообщил «Ведомостям» о 13-процентном падении покупок смартфонов в России в 2025 г. год к году.

Нет лужайки – нет и зайки

Россияне не покупают новые смартфоны не потому, что не хотят. Опрошенные «Ведомостями» эксперты прямо говорят – всему виной нынешняя экономическая ситуация в стране.

В частности, они упоминают высокую ключевую ставку Центробанка. В течение всего 2025 г. она постепенно снижалась, но все равно к концу января 2026 г. составляла 16%. Чем она выше, тем выше процентные ставки по кредитам – многие россияне не могут позволить себе разом выложить всю сумму за желаемый смартфон и предпочитают покупать его в кредит.

Как следствие, покупка нового смартфона по причине «хочу» отходит на дальний план. Чаще всего мобильник в России меняют из-за необходимости, например, в случае поломки имеющегося, сообщили изданию в Fplus.

А как у них

Опрошенные изданием эксперты указывают на падение продаж новых смартфонов не только в России, но и за рубежом. Так, главный редактор портала Ferra.ru Евгений Харитонов считает, что это следствие «растущей инфляции и снижения конкуренции», а также «отсутствие существенных инноваций в новинках, которые нельзя было бы заменить простой заменой приложения».

По информации Харитонова, в европейских странах в 2025 г. падение продаж смартфонов достигало 9% год к году. В Индии рынок обвалился на 5%, в Китае – примерно на 1%.