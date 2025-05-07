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Xiaomi возрождает линейку уникальных топовых смартфонов, которых нет ни у кого в мире

Xiaomi вернет к жизни линейку Mix, которая состоит исключительно из экспериментальных, но при этом имиджевых моделей с флагманским для своего времени «железом». О серии забыли на четыре года. Модели в ее составе в большинстве своем уникальны – таких до сих пор нет ни у одного производителя.

Эксперименты возвращаются

Компания Xiaomi намерена возродить линейку смартфонов Mix, о которой не вспоминала с 2021 г., пишет портал GizmoChina со ссылкой на информатора, скрывающегося под псевдонимом Digital Chat Station. На смартфонах Mix Xiaomi ставила самые смелые эксперименты, в итоге создавая из них совершенно уникальные устройства, аналогов которых на момент их выхода в большинстве случаев не было в линейке ни у одного из производителей.

Digital Chat Station пишет, что Xiaomi намерена начать именно массовый выпуск нового представителя серии Mix, но не раскрывает его название. Один двух из последних на момент публикации материала мобильник этой линейки носил название Mi Mix 4, но был переименован в Mix Fold, а вместе с ним вышел и Mix Flip. Вполне вероятно, новый аппарат будет называться Mix 5. На это название указывает и GizmoChina Одной из особенностей смартфона станет фронтальная камера, помещенная под дисплей.

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Xiaomi
В эпоху почти одинаковых смартфонов новый Mix имеет все шансы выделиться на фоне конкурентов

Но, как бы Xiaomi его в итоге ни назвала, приставки Mi в его наименовании больше не будет. Xiaomi уничтожила этот легендарный бренд в августе 2021 г.

Надежда есть

Xiaomi пока не подтверждает информацию о потенциальном возвращении к жизни серии Mix, однако и опровержений от нее не поступало. Тому, что смартфоны Mix могут вновь появиться на полках магазинов, в том числе и российских, есть несколько косвенных доказательств.

Первое – за четыре года с момента выхода Mi Mix 4 не было ни одного заявления о закрытии серии. Для сравнения, в конце 2019 г. официальные представители компании Redmi («дочка» Xiaomi) сообщили о полном сворачивании серии Mi Max. К тому моменту она состояла из трех моделей – Mi Max 3 вышел летом 2018 г.

Второе – у Xiaomi есть успешный опыт по возвращению к производству устройств, которые она отложила на второй и третий планы. В феврале 2021 г. CNews писал о готовящемся выпуске планшета Mi Pad 5 спустя три года с момента релиза Mi Pad 4. По прошествии с того времени более четырех лет Xiaomi по-прежнему занимается выпуском планшетных компьютеров, притом как под своим основным брендом, так и под маркой Redmi. Многие из них доступны в российской рознице.

История Mi Mix

Линейку Mi Mix Xiaomi создала в ноябре 2016 г. Первым ее представителем стал одноименный моноблок, отличительной чертой которого стало нестандартное расположение камеры – она находилась не на верхней рамке экрана, как все привыкли, а на нижней.

В сентябре 2017 г. вышел Mi Mix 2 – аппаратно улучшенная версия Mi Mix с таким же дизайном, а в апреле2018 г. свет увидела модификация Mi Mix 2S с более мощным процессором и керамическим корпусом.

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Xiaomi
Xiaomi Mi Mix 2S

Mi Mix 3 подоспел к распродаже 11.11 на AliExpress – он вышел 11 ноября 2018 г. Здесь Xiaomi вновь решила поэкспериментировать с фронтальной камерой и полностью убрать ее с лицевой панели – смартфон оказался вертикальным слайдером, и камеру для селфи поместили на нижнюю часть корпуса, которая в закрытом состоянии скрывается под дисплеем. К февралю 2019 г. Mi Mix 3 добрался до российской розницы, где продавался по сильно завышенной цене.

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Xiaomi
Xiaomi Mi Mix 3

Следующим аппаратом в серии стал Mi Mix Alpha, выпущенный всего в нескольких экземплярах. Его показали в сентябре 2019 г., и его «фишки» – это камера на 108 МП и бесконечный дисплей, который буквально опоясывает весь корпус устройства, кроме верхнего и нижнего торцов.

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Xiaomi
Xiaomi Mi Mix Alpha

В марте 2021 г. вышли последние на сегодняшний день представители серии Mi Mix. Первый из них – это Mi Mix 4, который, в отличие от предшественников, оригинальностью не блистал – это был обычный складной смартфон в духе Samsung Galaxy Fold, и к моменту старта продаж он сменил свое название на Mix Fold. Одновременно с ним вышел и Mix Flip – вертикальная раскладушка в стиле Galaxy Flip.

Геннадий Ефремов

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