Xiaomi выпускает новый планшет после многолетнего перерыва. Он будет лучше и дешевле iPad Pro. Фото

Xiaomi собаирается выпустить планшетный компьютер Mi Pad 5, который станет флагманским и сможет тягаться с топовыми iPad Pro 2020 модельного года. Он обходит их по всем характеристикам и при этом стоит значительно дешевле, но сама Xiaomi пока не заявляет о его разработке. Свой последний планшет, Mi Pad 4, она выпустила летом 2018 г.

Дешевле iPad Pro и с 5G

Компания Xiaomi, по информации Gizmochina, планирует вернуться на рынок планшетных компьютеров с флагманским гаджетом Mi Pad 5. В Сеть утекли все подробности о его аппаратном оснащении, и, судя по ним, Xiaomi нацелилась на прямую конкуренцию с Apple и ее iPad Pro.

Собственную линейку планшетных компьютеров Xiaomi развивает на протяжении почти семи лет. Самый первый Mi Pad поступил в продажу в начале июля 2014 г., а второго поколения пришлось ждать до ноября 2015 г. Mi Pad 3 вышел в апреле 2017 г., а последний на момент публикации материала Mi Pad 4 дебютировал в июне 2018 г.

В отличие от пока не анонсированного Mi Pad 5, его предшественник поначалу соревновался вовсе не с топовыми iPad Pro, а с дешевым и компактным iPad mini, располагая 8-дюймовым экраном. Лишь в августе 2018 г. Xiaomi предложила его Plus-версию с экраном уже на 10 дюймов.

Возможный внешний вид Xiaomi Mi Pad 5

Xiaomi Mi Pad 5 имеет существенно более современные спецификации и, главное, стоит значительно дешевле в сравнении с актуальным (четвертым) поколением iPad Pro. Но стоит заметить, что в последний раз Apple обновляла эту линейку в марте 2020 г., и пока неизвестно, собирается ли она выпускать пятое поколение iPad Pro в 2021 г.

Сравнение цен

Для примера, iPad Pro 11 2020 в минимальной комплектации со 128 ГБ встроенной памяти и без LTE-модема стоит в США от $799 (59,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 26 февраля 2021 г.), а 12,9-дюймовый в такой же модификации – от $999 (74,5 тыс. руб.). Цены на Xiaomi Mi Pad 5, тем временем, начинаются от 3999 юаней ($620, 46,2 тыс. руб.) за версию на 8/128 ГБ. Также имеются комплектации на 8/256 ГБ за 4299 юаней ($667, 49,7 тыс. руб.), 12/512 ГБ за 4999 юаней ($775, 57,8 тыс. руб.) и 16/1024 ГБ за 5499 юаней ($853, 63,6 тыс. руб.).

Apple iPad Pro 2020 года

Согласно описанию, все версии Mi Pad 5 получат поддержку сотовых сетей второго третьего, четвертого и пятого поколений, но пока неясно, какой диагональю располагает его дисплей. Тем не менее, борьба с Apple за место на мировом рынке планшетов будет непростой – согласно статистике StatCounter, на январь 2021 г. Apple удерживала 55,94-процентную его долю. Samsung получила 24,96%, Amazon – 5,45%, а все остальные компании мира, включая Xiaomi, поделили между собой оставшиеся 13,65%.

Экран и батарея

Планшету Xiaomi Mi Pad 5, согласно утекшим данным, полагается экран с разрешением 2К или 3200х1200 пикселей с частотой обновления 120 Гц или, как пишет Gizchina, всеми 144 ГГц. Частота опроса сенсорного слоя при этом достигает 480 Гц. Поверх дисплея установлено усиленное стекло Gorilla Glass.

Частота обновления экранов в актуальных iPad Pro – 120 Гц. Mi Pad 5, как и эти планшеты Apple, получит поддержку стилуса и магнитное крепление для него.

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Компьютер Xiaomi будет работать от аккумулятора емкостью 10000 мАч, это значительно больше в сравнении с iPad Pro 11, в котором стоит батарея на 7600 мАч. АКБ старшего iPad Pro 12,9 тоже немного недотянула до Mi Pad 5 – 9720 мАч. Планшет Xiaomi поддерживает 50-ваттную зарядку.

Новый процессор и сверхбыстрая память

В Xiaomi Mi Pad 5 заявлено использование самых современных стандартов памяти. Модуль оперативной памяти здесь – это LPDDR5, и ее мировые поставки, как сообщал CNews, начались всего год назад, в феврале 2020 г. Встроенный накопитель – это UFS 3.1, используемый только в передовых мобильных устройствах, включая флагманские процессоры.

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Основа будущего китайского планшета – это топовый процессор Qualcomm Snapdragon 870 5G, анонсированный в конце января 2021. Он представляет собой усовершенствованную версию чипа 865 и включает улучшенные ядра Qualcomm Kryo 585 с тактовой частотой до 3,2 ГГц. Чип также содержит модем Snapdragon X55 5G и видеоускоритель Adreno 650, а производится он по 7-нанометровым нормам.

Фотокамеры и модули связи

В дополнение к поддержке сотовых сетей 5G в планшете Mi Pad 5 будут присутствовать модули Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 802.11ax, он же Wi-Fi 6 с пропускной способностью до 11 Гбит/с.

Грядущая новинка Xiaomi укомплектована сдвоенной основной камерой на 20+13 Мп с 5-кратным оптическим и 30-кратным цифровым зумом, притом базовый сенсор – это Sony IMX586. Дизайн камеры скопирован с флагманского смартфона Xiaomi Mi 11, а возможности фронтального датчика пока не раскрываются.

Новый дизайн для камеры Mi Pad 5 Xiaomi разрабатывать не стала

Все перечисленное «железо» упаковано в корпус из высокопрочного алюминиевого сплава, на одном из торцов которого размещена кнопка включения со встроенным сканером отпечатков пальцев. Планшетный компьютер весит 510 граммов при толщине около 8 миллиметров.

Даты релиза нет

На момент публикации материала Xiaomi не комментировала утечку данных о планшете Mi Pad 5 и не уточняла, планирует ли она в принципе выпускать его. Сроки начала продаж тоже известны не были.

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Не исключено, что к моменту выхода новый планшет Xiaomi сменит свое название, по крайней мере, на российском рынке. Вина за это будет лежать на компании Apple – как сообщал CNews, она пожаловалась на Xiaomi в российскую Палату по патентным спорам и ее торговый знак MI PAD, утверждая, что он созвучен с ее собственными многочисленными знаками, в том числе с IPAD. Регулятор встал на сторону американского вендора, лишив Xiaomi правовой защиты ее марки. Аналогичный случай произошел и в Европе, но значительно раньше – в 2017 г.