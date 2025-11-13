Любимый россиянами производитель смартфонов готовит ОС для ПК, которая поборется с Windows

Xiaomi работает над настольной ОС на базе Android для компьютеров и ноутбуков. Устройства на ее основе могут оказаться на уровне MacBook по производительности благодаря чипам Qualcomm, но при этом значительно дешевле. Также новая ОС может стать быстрее и легче Windows. У Xiaomi уже есть HyperOS, которую она устанавливает в смартфоны, планшеты, автомобильные головные устройства и смарт-ТВ. ПК – следующий логичный шаг, ведь аппаратная составляющая для них уже существует.

Вместо Windows и macOS

Компания Xiaomi ведет разработку полноценной настольной ОС для конкуренции с Windows, macOS и, по всей видимости, Linux, пишет портал Gizmochina. У компании есть внушительный опыт по созданию операционных систем – ее первым продуктом стала Android-прошивка MIUI, которая в дальнейшем переросла в полноценную систему HyperOS.

Эту платформу Xiaomi сделала экосистемой – ее можно найти на смартфонах, планшетах, часах, смарт-ТВ и даже в автомобилях.

С аппаратной частью проблем возникнуть не должно. У Xiaomi богатый опыт оптимизации своей ОС под процессоры мобильные компании Qualcomm, а в 2024 г. Qualcomm выпустила целую россыпь чипов для ноутбуков – от дорогих и топовых до бюджетных моделей начального уровня.

Xiaomi Xiaomi располагает опытом в разработке как операционных систем, так и ноутбуков

Google как основной разработчик Android тоже вносит свою лепту в продвижение этой ОС в сегмент компьютеров. Цель – объедините простоты и удобства использования смартфона с мощностью ноутбука.

Удар по Microsoft

В числе тех, кто может пострадать от выхода настольной ОС Xiaomi – корпорация Microsoft. На момент выхода материала она предлагала пользователям всего лишь одну операционную систему – Windows 11, которая не отличается ни высокой скоростью работы, ни стабильностью (из-за непрерывного потока ломающих ее обновлений), ни оптимизацией. У нее очень высокие системные требования, и на компьютерах начального уровня она нередко подминает под себя значительную часть аппаратных ресурсов.

С этой точки зрения будущая ОС Xiaomi может оказаться лучше Windows. ОС Microsoft является самой популярной в мире, поскольку альтернатив у нее немного – лишь macOS, компьютеры с которой стоят очень дорого для подавляющего большинства пользователей, и Linux, у которого за десятилетия сложилась репутация очень сложной в освоении системы.

Впрочем, Windows и без участия Xiaomi уже начала терять свои позиции на мировом рынке на фоне всех своих недостатков. Если в октябре 2024 г. она занимала 73,39%, то спустя год – 66,25% (данные StatCounter).

Победить Apple

В дополнение к перечисленному ОС Microsoft пока не очень хорошо приспособлена для работы с процессорами на архитектуре ARM, которые зачастую опережают х86-чипы по производительности и энергоэффективности. Windows 11 поддерживает лишь ограниченное их количество.

В то же время macOS, напротив, с 2020 г. переориентирована именно на ARM-процессоры, поскольку Apple полностью отказалась от решений на х86. За эти годы она много раз доказала всему миру, что это было абсолютно правильное решение – ее MacBook и Mac демонстрируют более высокую производительность (а в случае с ноутбуками – еще и автономность) в сравнении с аналогами на процессорах Intel и AMD.

Xiaomi же с самого начала работала только с процессорами на ARM – ее HyperOS адаптирована именно под них. Конечно, в ассортименте ее компьютеров имеется несколько моделей на х86-чипах, но все они работают на Windows.

Очевидная выгода для пользователей

Gizmochina пишет, что первый ноутбук Xiaomi с HyperOS на борту может получить процессор Snapdragon X Elite. Это флагманское решение Qualcomm образца 2024 г. – производительное, энергоэффективное и оптимизированное одновременно и под Android, и под Windows.

Если Xiaomi объединит HyperOS с этим чипом Qualcomm, то на выходе может получиться ноутбук, который прослужит весь день, получит поддержку всех приложений для Android и при этом останется доступным по цене.

К тому же владельцам устройств Xiaomi покупка ноутбука на HyperOS позволит «закольцевать» экосистему. Функция HyperConnect уже позволяет устройствам компании мгновенно обмениваться файлами и настройками. Распространение этой возможности на ПК может значительно добавить удобства Android как операционной системе для компьютеров.

Это также разумное решение для бизнеса, отмечают эксперты Gizmochina. Как только пользователи привыкнут к экосистеме Xiaomi, сменить бренд станет сложнее. Apple сделала это много лет назад, а Xiaomi пытается сделать это сейчас, но для гораздо большей аудитории.

По примеру конкурента

К моменту выхода материала Xiaomi не делала официальных заявлений относительно своих планов по выходу на рынок настольных ОС. Сроки появления HyperOS в версии для ПК и ноутбуков оставались неизвестными.

Стоит отметить, что в Китае уже есть компания, которая пытается создать универсальную экосистемную ОС – это Huawei. В 2019 г. она выпустила Harmony OS, сначала для смарт-ТВ, а затем и для прочих умных устройств, включая смартфоны и планшеты.

Также компания не раз говорила, что хочет видеть Harmony OS еще и на компьютерах. Но за пределами Китая эта система широкой известности за шесть лет так и не получила. Более того, в начале ноября 2025 г. CNews писал о выпуске целой линейки настольных ПК Huawei на собственных процессорах компании, в которых нет ни намека на Harmony OS – все они работают на различных модификациях Linux.