Xiaomi смогла. Выпущены супердешевые мониторы с ультрабыстрым экраном для геймеров и художников. Они стоят меньше $100

Xiaomi анонсировала сразу два монитора под брендом Redmi – с экранами на 24 и 27 дюймов и частотой обновления 240 и 200 Гц соответственно. Большинству игр нужно 60 Гц. Мониторы также подходят для работы с изображениями благодаря почти 100-процентному охвату цветового пространства DCI-P3. Старшая модель стоит около 7400 руб., младшая – на 1000 руб. дешевле.

Redmi, но не смартфон

Компания Xiaomi выпустила мониторы G24 240Hz Edition и G27, ориентированные в первую очередь на любителей поиграть в компьютерные игры. Новинки будут продаваться под маркой Redmi – это дочерний бренд Xiaomi, очень популярный в России. Под ним Xiaomi выпускает свои недорогие устройства, хотя с 2025 г. это больше не касается смартфонов – новый Redmi Note 14 на старте продаж в России стоил минимум 26 тыс. руб. в самой базовой своей версии.

В Китае монитор Redmi G24 240Hz Edition стоит 569 юаней или 6300 руб. по курсу ЦБ на 26 мая 2024 г. модель Redmi G27 оценивается в 669 юаней или приблизительно в 7400 руб. пока неизвестно, появятся ли новинки в российской рознице, но в целом мониторы Redmi открыто продаются на маркетплейсах с доставкой с российских складов, если судить по времени доставки.

В офлайн-сетях редакция CNews мониторы Redmi к моменту выхода материала не обнаружила. Однако, к примеру, в DNS продаются мониторы Xiaomi.

Игровой, но маленький

Флагманом новой серии мониторов Redmi, вне сомнения, является модель Redmi G24 240Hz Edition. Это улучшенная версия модели G24, от которой она отличается в первую очередь частотой обновления экрана.

Xiaomi Redmi G24 240 Hz Edition

Здесь она составляет 240 Гц, что почти никогда не встречается в мониторах дешевле 15 тыс. руб. В прошлогодней модели экран имеет частоту обновления 120 Гц.

Также новый монитор получил совершенно новый дизайн. В названии модели зашифрована диагональ ее экрана – она составляет 24 дюйма (23,8 дюйма, если точнее). Сам дисплей – это классическая матрица IPS с широкими углами обзора (178 градусов по вертикали и горизонтали), разрешением Full HD или 1920х1080 точек, соотношением сторон 16:9 и временем отклика всего 1 мс.

Характерная черта новинки это поддержка технологии HDR400. Также в Redmi G24 240Hz Edition не обошлось без улучшенной пиковой яркости – если в обычных мониторах в ценовой категории «до 10 тыс. руб.» она, как правило, не превышает 250 нит, то здесь она составляет 400 нит. Контрастность экрана – 4000:1.

Xiaomi заявляет о наличии в мониторе поддержки 8-битного отображения цвета и заводской калибровку цветов на уровне Delta E < 2. В профессиональных и намного более дорогих мониторах этот параметр не превышает 1. Также упомянут 100-процентный охват цветового пространства sRGB и 94-процентный – DCI-P3, что делает новый монитор Redmi пригодным для работы с графикой и фотографиями.

Из игровых возможностей, помимо очень высокой частоты обновления, в Redmi G24 240Hz Edition есть поддержка обеих самых популярных технологий адаптивной синхронизации изображения FreeSync компании AMD и G-Sync разработки Nvidia.

Подключить источник изображения к этому монитору можно DisplayPort 1.4, HDMI 2.0. В комплект поставки входит самая обычная ножка-подставка, позволяющая регулировать исключительно угол наклона экрана. Для получения дополнительных степеней свободы потребуется докупить кронштейн – в мониторе для этого есть поддержка крепления VESA 75x75.

В список технологий защиты зрения входят TÜV Rheinland Low Blue Light и функция DC Dimming для уменьшения мерцания.

Размер – не главное, но единственное

Монитор Redmi G27 является точной копией модели Redmi G24 240Hz Edition за исключением ровно двух характеристик. Его пиковая частота обновления немного ниже и составляет 200 Гц, а диагональ экрана, наоборот, больше – 27 дюймов вместо 24.

Xiaomi Redmi G27

Все остальные спецификации новинок идентичны, так что переплата в более крупной модели аргументирована исключительно увеличенной диагональю дисплея. Внешность у мониторов тоже абсолютно одинаковая. Старшая модель получила самую обычную подставку с регулировкой только угла наклона.