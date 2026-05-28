«М.Видео» объявила о старте продаж Infinix GT50 Pro

«М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой, и бытовой техникой, объявила о старте продаж нового игрового флагмана Infinix GT 50 Pro – смартфона, созданного для мобильного гейминга и обеспечивающего передовой пользовательский опыт.

GT 50 Pro сочетает флагманскую производительность, инновационную систему охлаждения HydroFlow и дисплей с частотой обновления 144 Гц, поддерживая стабильные игровые условия даже при высоких нагрузках.

Одной из главных особенностей GT 50 Pro стала система жидкостного охлаждения – HydroFlow. Она обеспечивает 100% покрытие основных источников тепла и напрямую соединяет наиболее нагревающиеся компоненты со встроенной системой циркуляции охлаждающей жидкости.

Система включает лазерно-гравированные микроканалы и керамический тепловой насос с пьезоэлектрическим приводом, поддерживая циркуляцию охлаждающей жидкости со скоростью до 6,5 мл в минуту. Это позволяет сохранять высокую производительность и стабильный FPS даже во время продолжительных игровых сессий.

За дополнительное охлаждение отвечает внешний магнитный кулер Infinix GT Magcharge Cooler 2.0 мощностью 12 Вт. При использовании с GT 50 Pro это многофункциональное устройство может работать как беспроводная обходная зарядка мощностью до 15 Вт. Направляя питание напрямую на процессор, а не на аккумулятор, оно значительно продлевает срок службы батареи и одновременно снижает температуру устройства в режиме максимальной производительности.

Для более точного управления в играх смартфон получил сенсорные триггеры Pressure-Sense GT с поддержкой двойного нажатия и датчиками давления. Они делают GT 50 Pro максимально удобным для соревновательного гейминга. Благодаря двухуровневой системе распознавания нажатий, поддерживающей как легкие и сильные касания, так и скользящие жесты, пользователи могут быстро выполнять сложные игровые команды.

В триггерах предусмотрено до 4 настраиваемых зон срабатывания и 10 уровней чувствительности. Это позволяет гибко адаптировать управление под собственные предпочтения и повысить скорость реакции в динамичных игровых сценариях.

За высокую производительность GT 50 Pro отвечает процессор MediaTek Dimensity 8400 Ultimate. Чипсет работает на частоте до 3,25 ГГц и демонстрирует результат свыше 2,2 млн баллов в AnTuTu, обеспечивая стабильную работу даже в требовательных игровых сценариях и при многозадачности. Пользователям доступны версии с быстрой встроенной памятью UFS 4.1 на 256 Гб или 512 Гб, при этом обе конфигурации оснащены 12 Гб оперативной памяти типа LPDDR5X.

Смартфон поддерживает нативные 144 FPS в популярных киберспортивных играх, включая Call of Duty: Mobile, Mobile Legends: Bang Bang и Standoff 2. Высокая частота кадров обеспечивает более плавную картинку, быстрый отклик и повышенную точность управления во время динамичных игровых сессий.

Также смартфон получил аккумулятор емкостью 6500 мА*ч, рассчитанный на продолжительные игровые сессии и активное ежедневное использование. GT 50 Pro поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт, беспроводную зарядку 30 Вт и обратную зарядку до 10 Вт для подключения аксессуаров и других устройств.

GT 50 Pro оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, пиковой яркостью до 4500 нит и частотой обновления до 144 Гц. Экран обеспечивает четкое, контрастное и стабильное изображение как в играх, так и при просмотре мультимедийного контента.

Для комфортного использования в течение длительного времени дисплей поддерживает ШИМ-регулировку яркости с частотой 2304 Гц и сертификацию TÜV Rheinland Low Blue Light, снижающую нагрузку на зрение. Защиту экрана от повреждений обеспечивает стекло Corning Gorilla Glass 7i.

Стоимость новинок в каналах продаж «М.Видео»: 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ПЗУ – 43999 руб.; 12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ ПЗУ – 49999 руб.