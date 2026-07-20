Россияне массово отказываются покупать ноутбуки. Обвал рынка огромен, параллельный импорт сломан

В России всего за год на 20% просели продажи ноутбуков. Одновременно с этим и резко выросла и их стоимость, сделав их гораздо менее доступными для жителей страны. В 2026 г. цены могут вырасти еще сильнее, и пока никто не дает прогнозы о дальнейшем росте рынка. К тому же часть любимых россиянами брендов власти убрали из параллельного импорта.

Старый еще походит

Жители России начали резко отказываться от покупки нового ноутбука – настолько, что рынок показал колоссальное падение. Как пишет Forbes, по итогам первого полугодия 2026 г. (1 января – 30 июня) объем продаж мобильных ПК оказался почти на 20% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.

Такой обвал рынка зафиксирован в натуральном выражении – россияне физически купили на 19,6% ноутбуков меньше, нежели годом ранее. В деньгах рынок тоже сократился, хотя и не настолько сильно – на 13,5%.

В общей сложности во II квартале 2026 г. (1 апреля – 30 июня) в России было продано около 558 тыс. ноутбуков – на них было потрачено 37,4 млрд руб. Падение в деньгах – на 5,9%, в штуках – на 19,8%.

Покупать меньше, платить больше

Еще одна современная тенденция российского рынка мобильных ПК – это бешеный рост цен. Он продиктован целым рядом факторов, притом не только внутренних – на удорожание мобильных ПК в российских магазинах очень сильно влияет, в том числе, общемировой дефицит RAM, SSD, процессоров и видеокарт.

Нейросеть «Кандинский» Новые ноутбуки пылятся на полках российских магазинов

По данным Forbes, средняя стоимость ноутбука в России всего за год подскочила на 17,3%, составив более 66,9 тыс. руб.

Также издание приводит статистику ритейлера «М.Видео», в которой говорится, что россияне стали существенно чаще покупать дорогие по меркам большинства российских регионов ноутбуки. Так, доля моделей стоимостью от 50 тыс. руб. в общем объеме продаж в первой половине 2026 г. выросла с 48% до 57%, а на те, что стоят дороже 72 тыс. руб., теперь приходится 31%. Годом ранее таковых было 25%.

Ничего российского

Согласно статистике «М.Видео» (есть в распоряжении CNews), рынок ноутбуков не подчиняется требованиям к импортозамещению. Россияне упорно не хотят покупать мобильные ПК отечественных брендов, предпочитая им решения китайских, тайваньских и американских компаний.

В натуральном выражении лидерами рынка в первой половине 2026 г. стали Asus, Huawei, ее бывшая «дочка» Honor, а также Lenovo и малоизвестные бренды. В деньгах топ-5 состоит из Asus, Apple, Huawei, Honor и MSI.

Доли рынка каждого из брендов «М.Видео» не приводит. По данным ритейлера, в первом полугодии 2026 г. в России было продано 1,12 млн ноутбуков на сумму 72,6 млрд руб.

Техника большинства любимых россиянами брендов с 2022 г. ввозится в страну по параллельному импорту. В мае 2026 г. по решению властей вступили в силу ограничения на параллельный импорт компьютеров и комплектующих целого ряда производителей. Из перечня выбыли Acer, Asus, HP, IBM, Samsung и многие другие.

Без веры в светлое будущее

Опрошенные Forbes эксперты уверены – по итогам 2026 г. российских рынок ноутбуков ждет большой обвал. Так, руководитель направления «Ноутбуки» компании diHouse Ирина Бабина озвучила прогноз, согласно которому за весь 2026 г. в России будет продано 1,9-2,5 млн устройств против 3 млн в 2025 г.

Также она отметила, что в первой половине 2026 г. ноутбуки подорожали на 10% год к году, и что во второй половине 2026 г. цены могут вырасти вплоть до 30-40% из-за дефицита комплектующих.

У россиян нет денег

Отдельно Ирина Бабина заявила, что «на фоне сохраняющейся экономической неопределенности покупатели не спешат обновлять имеющиеся устройства, что приводит к постепенному снижению спроса», пишет Forbes.

Директор департамента компьютерной периферии «Марвел-Дистрибуции» Петр Горбей уверен – падение спроса является следствием «уменьшения располагаемых россиянами доходов, высокой стоимости кредитов и повышенной осторожности покупателей при совершении значимых покупок». «Ноутбуки – достаточно дорогие товары и при этом это устройства длительного пользования. В условиях стагнации многие пользователи принимают решение о переносе таких покупок на более экономически благоприятный период. Тем более, что, как правило, это покупка не первого компьютера, а замена уже существующего. И это в большинстве случаев позволяет подождать», – заявил он изданию, добавив, что отложить покупку нового ноутбука многих россиян вынуждает и рост цен на эти устройства.