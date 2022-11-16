TCL TAB – планшеты для работы, учебы и развлечений

TCL, производитель потребительской электроники и бренд мобильных устройств, расширяет в России линейку планшетов TCL TAB. В модельный ряд вошли TCL TAB 8 4G, TCL TAB 10 Wi-Fi и 4G в HD и FHD версиях, а также полноразмерный планшет TCL TABMAX 10.4. Об этом CNews сообщили представители TCL.

Все новинки оснащены экранами с высоким разрешением для комфортного потребления контента на протяжении длительного времени и работают на актуальной операционной системе Android 11. Для зарядки планшетов используется современные разъемы USB-С. Корпуса выполнены из текстурированного пластика, который позволяет экономить вес и сохранять прочность и надежное сцепление с пальцами как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

TCL TAB 8 4G

Самый компактный планшет из анонсированных, TCL TAB 8 4G подойдет тем, кто постоянно находится в движении, но не готов ограничиваться размерами экрана смартфона в работе или развлечениях. HD-дисплей с диагональю 8 дюймов и соотношением сторон 16:10 подойдет для просмотра видео, чтения и серфинга в интернете. Функции «Режим защиты глаз» и «Режим чтения» на программно-аппаратном уровне значительно снижают излучение синей компоненты в отображении контента и уменьшают нагрузку на зрение, позволяя комфортно пользоваться планшетом в течение длительного времени. 4-ядерный процессор MediaTek MT8766B справляется с ежедневными задачами и запуском не очень требовательных игр для детей. Именно для них предусмотрена функция управления доступом TCL Kids, позволяющая родителям контролировать время, проведенное их чадами за планшетом. Встроенный аккумулятор емкостью 4080 мА‧ч обеспечит до 400 часов режиме ожидания и до 30 часов в режиме разговора по телефону. Для видеоконференций и фотографий предусмотрены фронтальная и тыловая камеры на 5 МП. Планшет выпускается в черном цвете и представлен в двух конфигурациях с различным объемом оперативной памяти: 2 ГБ + 32 ГБ встроенного накопителя и 3/32 ГБ соответственно.

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TCL TAB 10 и TCL TAB 10 FHD

Полноразмерный планшет TCL TAB 10 – решение для работы, учебы и развлечений. Новинка выпускается в четырех версиях с различным объемом встроенной и оперативной памяти. Модели с HD-экраном доступны в комбинациях 2 ГБ+32 ГБ, 3 ГБ+32 ГБ и 4 ГБ+64 ГБ, а модель с Full HD-экраном TCL TAB 10 FHD в модификации 3 ГБ+32 ГБ. Встроенную память можно расширить до 256 ГБ при использовании SD-карты и хранить все необходимые файлы всегда под рукой. IPS-дисплей полноценно раскроет детали и цвета фотографий, презентаций. 8-ядерный процессор, а также наличие мобильного интернета 4G и Wi-Fi на частоте 5 ГГц гарантируют комфортную работу дома и в поездках. Встроенный аккумулятор емкостью 5500 мА‧ позволяет планшету проработать в режиме ожидания до 670 часов и до 33 часов в режиме разговора. Основной и фронтальной камеры, на 5 МП каждая, вполне достаточно для общения с коллегами онлайн, проведения видеопрезентаций и сканирования документов в хорошем качестве.

TCL TABMAX 10.4

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Флагманский планшет TCL TABMAX 10.4 открывает пользователям возможности для работы и творчества. IPS-экран с диагональю 10,4 дюйма и разрешением FHD+ поддерживает работу со стилусом и мультитач до 10 точек. Технология NXTVISION оптимизирует отображение картинки в различных сценариях использования (видео, текст, игры) и поддерживает дополнительные режимы «Для чтения», «Защита зрения», «На солнце», а также позволяет настраивать цветовой режим и температуру персонально под пользователя. Сердцем планшета стал 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 665, работающий в связке с графическим ускорителем Adreno 610 и 6 ГБ оперативной памяти. Встроенный аккумулятор на 8000 мАч рассчитан на 6 часов беспрерывной работы в режиме воспроизведения видео на полной яркости и полной громкости устройства, и поддерживает быструю и реверсивную зарядку. Два динамика дополнят ощущения от просмотра видео или фильмов стереозвучанием. Для подключения к интернету используется модуль Wi-Fi с поддержкой стандартов 802.11a/b/g/n/ac. За фото и видео отвечают две камеры: основная на 13 МП с автофокусом, и фронтальная на 8 МП. Для хранения фотографий, рабочих файлов, и любого медиа-контента в планшете установлен встроенный накопитель на 256 ГБ. Новинка выпускается в сером цвете.

Планшеты TCL TAB 8, TAB 10 и TAB 10 FHD уже доступны к покупке в маркетплейсах DNS и «Связной». TCL TABMAX 10.4 ожидается в ближайшее время.

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TCL Electronics — компания потребительской электроники и производитель телевизоров и мобильных устройств (TCL Communication - дочерняя компания TCL Electronics). На протяжении почти 40 лет TCL управляет собственными производственными площадками и научно-исследовательскими центрами по всему миру. В настоящее время продукты компании представлены более чем в 160 странах Северной и Южной Америки, Европы, Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. TCL специализируется на исследованиях, разработке и производстве потребительской электроники, включая телевизоры, смартфоны, аудиоустройства и продукты для умного дома в рамках стратегии компании «AI x IoT».