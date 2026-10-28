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TCL Tab серия планшетов

TCL Tab - серия планшетов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


28.10.2026 TCL представляет новые планшеты с технологией NXTPaper для работы, учебы, чтения и развлечений 1
16.11.2023 Планшет TCL TAB 10 Gen2 – для работы, учебы и развлечений 2
27.06.2023 TCL NXTPAPER 11 и TCL TAB 11 – новые планшеты с заботой о зрении 2
16.11.2022 TCL TAB – планшеты для работы, учебы и развлечений 7
12.09.2022 TCL BOOK 14 Go – первый ноутбук TCL теперь в России 1

Публикаций - 5, упоминаний - 13

TCL Tab и организации, системы, технологии, персоны:

TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 320 5
Yandex - Яндекс 9446 1
MediaTek - Ralink 602 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 810 1
Google LLC 12843 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 2004 2
Связной ГК 1406 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13655 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6307 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27285 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22891 4
USB Type-C - USB-C - USB 3 2461 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10572 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9483 4
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2326 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13171 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7592 4
AIoT - AI + IoT - искусственный интеллект и интернет вещей 62 4
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2067 4
Фильтр синего света - синяя подсветка - режим чтения 248 3
Фотокамеры - Тыловая камера - Rear camera 499 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 8027 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10705 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6518 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5961 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3203 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10898 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6492 3
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 800 3
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2510 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10474 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28699 2
UFS - Universal Flash Storage - Универсальный флеш-накопитель - eUFS - Embedded Universal Flash Storage - Встраиваемый универсальный флэш-накопитель 284 2
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2379 2
HSCSD - High Speed CSD - улучшенная версия обычного модемного соединения для сетей GSM 250 2
Микрофон - Microphone 2867 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14936 2
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1126 1
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1255 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24395 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 4027 1
Оцифровка - Digitization 5305 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15594 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1582 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3444 1
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 893 1
Наушники - Headphones 4559 1
TCL NXTvision 10 3
Google Android 15411 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2288 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3598 2
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1229 2
MediaTek MT - Mediatek MTK - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 727 2
TCL NXTpaper 20 2
Microsoft Windows 17075 1
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 292 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 522 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 3006 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1318 1
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 228 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 541 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 301 1
Google Cloud Services 248 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5283 1
Microsoft Windows 11 873 1
TCL BOOK 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 169397 5
Европа 25059 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1839 4
Америка Южная 886 4
Африка - Африканский регион 3657 4
Ближний Восток 3173 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5536 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34499 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1550 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27806 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1025 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 760 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3490 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3416 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5597 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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