Индексная книга (каталог) CNews*
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TCL Tab серия планшетов
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 5, упоминаний - 13
TCL Tab и организации, системы, технологии, персоны:
|TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 320 5
|Yandex - Яндекс 9446 1
|MediaTek - Ralink 602 1
|Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 810 1
|Google LLC 12843 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 2004 2
|Связной ГК 1406 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
|Россия - РФ - Российская федерация 169397 5
|Европа 25059 4
|Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1839 4
|Америка Южная 886 4
|Африка - Африканский регион 3657 4
|Ближний Восток 3173 4
|Солнце - звезда Солнечной системы 5536 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.