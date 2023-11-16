Планшет TCL TAB 10 Gen2 – для работы, учебы и развлечений

TCL, производитель потребительской электроники и бренд мобильных устройств, расширяет в России линейку планшетов TCL TAB. Модельный ряд пополнился вторым поколением планшета – TCL TAB 10 Gen2. Об этом CNews сообщили представители TCL.

Новинка оснащена экраном с разрешением FHD+ с поддержкой фирменной технологии улучшения изображения TCL NXTVISION. Планшет подойдет для потребления контента на протяжении длительного времени и укомплектован встроенным аккумулятором на 6000 мАч. Для зарядки TCL TAB 10 Gen2 используется разъем USB-С. Корпус с прямыми гранями выполнен из алюминия, что позволяет снизить вес устройства без ущерба для его прочности.

IPS-экран с диагональю 10,4 дюйма и разрешением FHD+ поддерживает работу с активным стилусом и мультитач до 10 точек. Технология NXTVISION оптимизирует отображение картинки в различных сценариях использования (видео, текст, игры) и поддерживает дополнительные режимы – «Режим чтения», «Защита зрения», «На солнце», а также позволяет настраивать цветовую гамму и температуру персонально под пользователя. Для более комфортного просмотра видео планшет оборудован двумя динамиками. Микрофон вместе с фронтальной камерой разрешением 5 МП отлично подойдут для общения с близкими и коллегами по видеосвязи. А тыловая камера с автофокусом и разрешением 8 МП превращает планшет в портативный сканер. Операционная система Android 13 позволяет устанавливать самые актуальные версии приложений из Google Play и поддерживает все сервисы Google.

TCL TAB 10 Gen2

Сердцем TCL TAB 10 Gen2 стал 8-ядерный процессор MediaTek MT8768V/WE с четырьмя высокопроизводительными ядрами Cortex-A53 с частотой 2 ГГц и четырьмя ядрами Cortex-A53 с частотой 1,5 ГГц. Объём оперативной памяти для всех комплектаций составляет 4 ГБ, а встроенный накопитель доступен в двух модификациях: 64 или 128 ГБ. Память можно увеличить на 1 ТБ благодаря слоту для карт microSD. Встроенный аккумулятор на 6000 мАч позволяет смотреть контент со стриминговых видеосервисов до девяти часов без перерыва.

Компактные размеры планшета и небольшой вес, 445 граммов, позволяют с брать его с собой в дорогу или использовать его дома. Для подключения к интернету поддерживаются все актуальные стандарты Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, а версия с 4G-модемом работает в мобильных сетях всех крупных российских операторов связи и поддерживает звонки. Для подключения периферийных устройств используется Bluetooth 5.0.

Планшет TCL TAB 10 Gen2 в черном цвете и с чехлом в комплекте уже доступен в фирменном магазине TCL на маркетплейсе Ozon по рекомендованной розничной цене: TCL TAB 10 Gen2 LTE 4+64 ГБ –14 990 руб.; TCL TAB 10 Gen2 WiFi 4+128 ГБ – 13 990,00 руб.

TCL TAB 10 Gen2 WiFi 4+64 ГБ появится в продаже в ближайшее время по рекомендованной розничной цене 12 990,00 руб.

Также в конце декабря 2023 г. ожидаются поставки младшей модели TCL TAB 10L Gen2 в модификации 3+32 ГБ.

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TCL Electronics — компания потребительской электроники производитель телевизоров и мобильных устройств (TCL Communication - дочерняя компания TCL Electronics). На протяжении более 40 лет TCL управляет собственными производственными площадками и научно-исследовательскими центрами по всему миру. В настоящее время продукты компании представлены более чем в 160 странах Северной и Южной Америки, Европы, Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. TCL специализируется на исследованиях, разработке и производстве потребительской электроники, включая телевизоры, смартфоны, аудиоустройства и продукты для умного дома в рамках стратегии компании «AI x IoT».