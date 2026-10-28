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TCL NXTvision

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


28.10.2026 TCL представляет новые планшеты с технологией NXTPaper для работы, учебы, чтения и развлечений 1
16.11.2023 Планшет TCL TAB 10 Gen2 – для работы, учебы и развлечений 2
27.06.2023 TCL NXTPAPER 11 и TCL TAB 11 – новые планшеты с заботой о зрении 1
31.05.2023 TCL представляет в России новый смартфон TCL 40 SE и другие новинки 2
16.11.2022 TCL TAB – планшеты для работы, учебы и развлечений 1
13.01.2021 TCL Communication представила новую линейку смартфонов TCL 20 Series с поддержкой 5G. Цены. Фото 1
07.07.2020 TCL представила смартфоны TCL 10 Plus и TCL 10 SE 2
08.04.2020 TCL Communication представила серию смартфонов TCL 10. Цены 1
17.10.2019 Merlion стал официальным дистрибьютором смартфона TCL PLEX в России 1
11.09.2019 TCL представила первый смартфон линейки PLEX 2

Публикаций - 10, упоминаний - 14

TCL NXTvision и организации, системы, технологии, персоны:

TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 320 10
Qualcomm Technologies 1993 3
Yandex - Яндекс 9446 2
Sony - Sony Group Corporation 6764 2
MediaTek - Ralink 602 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 1020 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 810 1
Google LLC 12843 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 67 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 540 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 2004 3
Связной ГК 1406 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1420 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27285 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22891 7
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10898 6
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 800 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14936 6
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7978 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24395 6
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7592 6
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2379 5
Контрастность 3078 5
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2067 5
Фильтр синего света - синяя подсветка - режим чтения 248 5
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1255 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13655 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6518 5
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1312 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3203 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6654 4
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2510 4
Фотокамеры - Тыловая камера - Rear camera 499 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10106 4
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10474 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6307 4
USB Type-C - USB-C - USB 3 2461 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10572 4
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2326 4
AIoT - AI + IoT - искусственный интеллект и интернет вещей 62 4
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2542 4
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5962 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5416 3
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 4027 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 8027 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2696 3
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1763 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9483 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13171 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6492 2
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1663 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3437 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2288 5
TCL UI 4 3
TCL Dotch FHD+ 3 3
TCL Tab - серия планшетов 5 3
MediaTek MT - Mediatek MTK - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 727 3
TCL Smart TV 10 2
Google Android 15411 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3598 2
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1229 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1318 2
TCL Plex - Смартфон 2 2
TCL 10 - Смартфон 4 2
TCL NXTpaper 20 2
TCL MOVEAUDIO Air 1 1
Merlion iRU Strato - Merlion iRU Агат - Merlion iRU Опал - Merlion iRU AIO - серия моноблоков и МФУ 24 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 315 1
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 292 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 522 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 3006 1
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 228 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 541 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 301 1
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 191 1
Google Cloud Services 248 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5283 1
Катузиан Алекс 1 1
Скокова Татьяна 17 1
Lee Peter - Ли Питер 6 1
Wang Kevin - Ван Кевин 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 169397 9
Солнце - звезда Солнечной системы 5536 4
Европа 25059 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1839 4
Америка Южная 886 4
Африка - Африканский регион 3657 4
Ближний Восток 3173 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19461 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55203 1
Азия - Азиатский регион 5969 1
Италия - Итальянская Республика 4528 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 760 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34499 2
Видеокамера - Видеосъёмка 727 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3490 1
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 268 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6921 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2592 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3416 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3344 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1759 1
Философия - Philosophy 543 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1550 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 753 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27806 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6301 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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