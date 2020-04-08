TCL Communication представила серию смартфонов TCL 10. Цены

TCL Communication официально представила первую серию смартфонов под собственным брендом. Серия TCL 10 — это высокотехнологичные премиальные устройства, доступные широкому кругу пользователей. Все смартфоны серии оснащены экранами высокого разрешения производства TCL и визуальной технологией NXTVISION. Устройства отличаются основной камерой с четырьмя объективами, процессором Qualcomm Snapdragon и другими флагманскими характеристиками. В новой серии TCL 10 представлены первый смартфон бренда TCL с поддержкой сетей 5G и первый смартфон с изогнутым AMOLED-экраном собственного производства.

«TCL — один из ведущих мировых брендов потребительской электроники. Развивая направление мобильных устройств, TCL становится одним из немногих производителей, которые предлагают полностью интегрированную экосистему умных устройств практически для всех сфер нашей жизни, — отметил Кевин Ван (Kevin Wang), генеральный директор TCL Industrial Holdings. — Мы получаем возможность предлагать нашим клиентам широкий спектр гармонично дополняющих друг друга продуктов по наиболее доступным ценам».

TCL 10 5G — это первый смартфон бренда с поддержкой стандарта связи 5G. Он призван дать возможность более широкому кругу пользователей ощутить все преимущества сетей связи пятого поколения. TCL 10 5G работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon семьдой серии, поддерживающего технологию 5G, и предлагает недоступные для обычного смартфона скорости передачи данных в мобильной сети, а также повышенную стабильность при работе в сетях Wi-Fi. Смартфон оснащен большим 6,53-дюймовым FHD+ IPS-экраном TCL Dotch с интегрированной фронтальной камерой, который занимает 91% площади передней панели.

«Мир вступил в эпоху 5G, знаменующую новый этап в развитии технологий, которые способны ощутимо улучшить нашу жизнь, — сказал Алекс Катузиан (Alex Katouzian), старший вице-президент и генеральный директор подразделения Mobile, Qualcomm Technologies. — Qualcomm Technologies и TCL уже много лет тесно и плодотворно сотрудничают, и мы рады, что TCL выбрала мобильную платформу Snapdragon 765 5G для своего первого 5G-смартфона. Snapdragon 765 объединяет возможности связи пятого поколения и искусственного интеллекта, что позволит TCL 10 5G предложить потребителям поистине революционный пользовательский опыт».

Основная камера TCL 10 5G состоит из четырех модулей: основного на 64 Мп, сверхширокоугольного с углом обзора в 118°, модуля для макросъемки, позволяющего фотографировать объекты с расстояния всего в 2 см, и модуля для создания портретных снимков с эффектом боке. Фронтальная 16-мегапиксельная камера TCL 10 5G поднимает качество селфи на новую высоту благодаря объединению четырех пикселей в один. В результате фото получаются более яркими даже в условиях недостаточной освещенности.

TCL 10 5G укомплектован батареей повышенной емкости с технологией быстрой зарядки Quick Charge 3.0, благодаря которой пользователю не придется лишний раз отвлекаться на подзарядку. Также в смартфоне предусмотрена функция обратной зарядки, которая превращает TCL 10 5G в портативный аккумулятор, способный подзарядить другой смартфон.

TCL 10 5G поступит в продажу в отдельных странах во второй половине 2020 г. по цене €399/$399. Дата старта продаж в России будет объявлена дополнительно.

TCL 10 Pro может удивить качеством цветопередачи и четкостью изображения на 6,47-дюймовом AMOLED-экране с разрешением FHD+. Элегантно изогнутый экран обеспечивает практически полное отсутствие рамок и занимает почти всю переднюю панель устройства. Еще одним преимуществом такой конструкции является возможность управления смартфоном одной рукой с помощью боковой панели. Дополнительное удобство обеспечивает встроенный в экран сканер отпечатков пальцев. Благодаря технологии NXTVISION, обеспечивающей качественную цветопередачу и повышенное качество изображения, TCL 10 Pro смог войти в число «избранных» устройств, прошедших сертификацию Netflix и получивших возможность воспроизводить потоковое видео стандарта HDR10. Это позволит пользователям наслаждаться видеоконтентом с повышенной контрастностью и улучшенной цветовой гаммой.

Технологии обработки изображений в TCL 10 Pro при помощи искусственного интеллекта позволяют получать фотографии и селфи исключительной четкости и цветовой насыщенности даже при слабом освещении. TCL 10 Pro оснащен основной камерой, состоящей из четырех модулей: основного на 64 Мп, модуля с большими пикселями размером 2,9 мкм для видеосъемки в условиях недостаточной освещенности, сверхширокоугольного с углом обзора в 123° и модуля для макросъемки, — а также селфи-камерой на 24 Мп. Кроме того, новый смартфон отличается гибридным автофокусом для быстрой фокусировки и высокой четкости фото. Креативные видеографы, нацеленные на создание по-настоящему творческого контента, оценят предлагаемые в TCL 10 Pro возможности съемки в условиях сверхнизкого освещения и его сверхширокоугольную камеру.

Дизайн TCL 10 Pro полностью соответствует его высокотехнологичному наполнению: плавные линии корпуса, идеально симметричные детали, матовая отделка задней панели и экран с антибликовым покрытием не оставляют сомнений в премиальном уровне смартфона. TCL 10 Pro доступен в цветах Ember Grey и Forest Mist Green.

TCL 10 Pro поступит в продажу в отдельных странах во втором квартале 2020 г. по цене €449/$449. Дата старта продаж в России будет объявлена дополнительно.

TCL 10L предлагает высокий уровень функциональности и дизайна по наиболее привлекательной цене. Смартфон отличается высокой производительностью при низком энергопотреблении, что достигается за счет комбинации оперативной памяти объемом 6 ГБ и процессора Qualcomm Snapdragon 665, использующего технологии искусственного интеллекта. Устройство обладает превосходным 6,53-дюймовым экраном FHD+ Dotch, который занимает 91% площади передней панели. Технология NXTVISION в сочетании выделенным экранным процессором обеспечивают безупречное качество изображения, оптимизируя в режиме реального времени насыщенность цветопередачи, четкость и контрастность.

TCL 10L оснащен основной камерой, состоящей из четырех модулей, и 16-мегапиксельной селфи-камерой, которые оснащены технологией искусственного интеллекта для распознавания сюжетов съемки и повышения качества изображения. Еще одной важной функциональной особенностью TCL 10L является возможность съемки видео в режиме «гиперлапс», что позволяет создавать креативные видео без необходимости последующего редактировании.

TCL 10L отличается выразительным дизайном премиального уровня с глянцевым переливающимся покрытием и голографической отделкой задней панели. Смартфон представлен в двух цветовых вариантах, вдохновленных природой: Arctic White и Mariana Blue.

TCL 10L поступит в продажу в отдельных странах во втором квартале 2020 г. по цене €249/$249. Дата старта продаж в России будет объявлена дополнительно.

Все три устройства серии TCL 10 оснащены технологическими решениями, которые позволяют настраивать работу cмартфона с учетом индивидуальных предпочтений пользователя: TCL UI: гибкий и интуитивно понятный пользовательский интерфейс помогает персонализировать устройство и обеспечивает навигацию и переключение между функциями; комфорт для глаз: адаптация экрана к условиям окружающего освещения для повышения комфорта взаимодействия с устройством и снижения нагрузки на глаза. Предусмотрено три режима: «Адаптация цветовых оттенков», «Режим чтения», «Ночной режим»; умная клавиша: быстрый доступ к наиболее популярным функциям и приложениям с помощью выделенной клавиши. Умную клавишу можно запрограммировать на вызов трех приложений или функций с помощью однократного, двойного или длительного нажатия; супер-Bluetooth: технология позволяет подключать до четырех Bluetooth-аудиоустройств одновременно, предлагая пользователю выбор – слушать любимые треки с друзьями через беспроводные динамики или беспроводные наушники.