TCL представила смартфоны TCL 10 Plus и TCL 10 SE

TCL Communication анонсировала выпуск новых смартфонов TCL 10 Plus и TCL 10 SE. Новые устройства расширяют серию смартфонов TCL с премиальными характеристиками в ценовом сегменте до 500 долларов. Теперь серия TCL 10 объединяет 5 моделей, включая представленные ранее TCL 10 Pro, TCL 10L и TCL 10 5G. Как и все смартфоны бренда, новинки оснащены экранами высокого разрешения производства TCL и передовой технологией оптимизации изображения TCL NXTVISION.

«TCL 10 Plus и TCL 10 SE демонстрируют наше стремление создавать высокотехнологичные продукты с великолепным дизайном, которые предлагают пользователям захватывающий опыт по более доступной цене», — сказал Аарон Чжан (Aaron Zhang), вице-президент и генеральный директор TCL Communication по глобальным продажам и маркетингу.

TCL 10 Plus предлагает новый уровень комфорта при просмотре мультимедийного контента на 6,47-дюймовом AMOLED-экране с разрешением FHD+ благодаря технологии NXTVISION и выделенному экранному процессору. Кроме того, TCL 10 Plus входит в число «избранных» устройств, прошедших сертификацию Netflix. Это позволяет просматривать видеоконтент в формате HDR10, обеспечивающем изображение с более высоким уровнем контрастности и улучшенным качеством цветопередачи.

TCL 10 Plus оснащен квадрокамерой 48 Мп с искусственным интеллектом, которая позволяет получать превосходные фотографии сверхвысокого разрешения и создавать эффектные видеоролики.

Дизайн TCL 10 Plus — это комбинация блеска, матовой отделки, ярких цветовых оттенков и линий корпуса. Смартфон отличается безупречной эргономикой и премиальным внешним видом.

TCL 10 SE оснащен большим экраном 6,52 дюйма, который занимает 89% передней панели и, в сочетании с технологией NXTVISION, гарантирует исключительное удовольствие от просмотра фото и видео контента. Универсальная тройная камера 48 Mп с искусственным интеллектом автоматически распознает сюжет съемки и улучшает качество изображения в режиме реального времени, позволяя запечатлеть самые яркие моменты.

TCL 10 SE — смартфон с высокой производительностью. Устройство отличается эффективностью в работе, легкостью в управлении и простотой в навигации. Выделенная клавиша обеспечивает мгновенный доступ к приложению Google Ассистент.

TCL 10 Plus и TCL 10 SE обладают батареями повышенной емкости (4500 мАч и 4000 мАч соответственно) с возможностью быстрой и обратной зарядки. Обе модели защищены интеллектуальными системами безопасности, которые включают разблокировку по лицу и сканер отпечатков пальцев (у TCL 10 Plus сканер встроен в экран, у TCL 10 SE он расположен на задней панели корпуса).