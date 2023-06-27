TCL NXTPAPER 11 и TCL TAB 11 – новые планшеты с заботой о зрении

TCL, производитель потребительской электроники, объявляет о старте продаж в России планшетов TCL NXTPAPER 11 и TCL TAB 11. Новинки получили алюминиевый корпус и FHD+ IPS-экран диагональю 11 дюймов c поддержкой технологии визуальной оптимизации изображения NXTVISION. Главной отличительной особенностью планшета TCL NXTPAPER 11 стала технология NXTPAPER версии 2.0. Устройства с экранами NXTPAPER второго поколения лучше подходят для использования при ярком свете благодаря ряду улучшений. Новый матовый слой эффективно рассеивает свет от подсветки экрана, оптимизируя яркость, расширяя углы обзора и препятствуя возникновению бликов. А светофильтрующие слои помогают снизить интенсивность наиболее вредной для человеческого глаза синей компоненты света.

Несмотря на увеличенную диагональ экрана относительно привычных 10-дюймовых планшетов, новинки сохранили компактные размеры и легкий вес для такого форм-фактора: толщина корпуса составляет 6,9 мм, а вес не достигает 500 граммов. Экран имеет соотношение сторон 5:3. Встроенный аккумулятор на 8000 мАч обеспечит до 10 часов непрерывного просмотра онлайн-видео на максимальных значениях яркости и громкости и до 1454 часов работы в режиме ожидания. Восполнить энергию поможет разъем USB-С и адаптер питания на 18 Вт с поддержкой быстрой зарядки, входящий в комплект поставки. Для случаев, когда нужно подзарядить наушники или другие аксессуары, предусмотрена реверсивная зарядка.

TCL NXTPAPER 11

Новые TCL TAB 11 и NXTPAPER 11 построены на базе 8-ядерного процессора MediaTek Helio P60T с четырьмя ядрами Cortex-A73 с частотой 2 ГГц и четырьмя ядрами Cortex-A53 с частотой 2 ГГц. За обработку графики отвечает процессор Mali G72. Объем оперативной памяти для всех комплектаций составляет 4 ГБ, а встроенный накопитель доступен в двух модификациях: 64 или 128 ГБ. Память можно увеличить на 1 ТБ благодаря слоту для карт microSD. ОС Android 13 позволяет использовать самые актуальные версии приложений, доступные в Google Play. Совмещать учебу, работу и развлечения помогут несколько специализированных режимов: «Режим ПК» может открывать сразу несколько окон в рабочем пространстве и легко переключаться между ними, а плавающее окно позволяет смотреть любимые сериалы или YouTube-шоу параллельно с другими запущенными приложениями. Обе новинки поддерживают работу с активным стилусом по протоколу USI 2.0 с возможностью распознавания до 4096 степеней нажатия с минимальной задержкой, что отлично подойдет для тех, кто привык делать заметки от руки или рисовать на планшете. При использовании стилуса в связке с TCL NXTPAPER 11 ощущения от письма максимально напоминают письмо на бумаге. Стилус не входит в комплект и приобретается отдельно.

TCL TAB 11

Одной из основных характеристик новых планшетов стал яркий IPS-экран с разрешением 2000×1200 и фирменной технологией улучшения изображения NXTVISION и несколькими режимами заботы о зрении. Режим чтения имитирует бумагу, режим защиты зрения снижает интенсивность вредной для глаз синей компоненты излучаемого экраном света, темное оформление обеспечивает максимальный комфорт в темное время суток, а режим «На ярком солнце» – солнечным днем. Максимальная яркость экрана достигает 500 нит. В модели TCL NXTPAPER 11 впервые была реализована технология NXTPAPER 2.0, благодаря которой изображение стало на 25% ярче по сравнению с TCL NXTPAPER 12 PRO и на 150% ярче по сравнению с TCL NXTPAPER 10S. Помимо этого в NXTPAPER 2.0 для режима защиты зрения добавлена возможность адаптировать цветовую температуру экрана в зависимости от времени дня и окружающего освещения, а при желании пользователь может вручную изменить и насыщенность цвета. Многослойный экран TCL NXTPAPER 11 на аппаратном уровне снижает вредное для глаз синее излучение без искажения цветовой палитры. Поверхность экрана тактильно похожа на бумагу, практически не собирает отпечатки пальцев и не бликует на солнце, а чтение с такого экрана можно сравнить с электронной книгой.

Для просмотра видео планшеты имеют четыре встроенных динамика, которые дарят пользователям кинотеатральный опыт при просмотре любимых сериалов и шоу, и в связке с двумя микрофонами обеспечивают высокое качество звука на конференц-звонках. Запечатлеть моменты в жизни или выйти на видеосвязь с близкими помогут две камеры: фронтальная на 8 МП с углом обзора 100 градусов и тыловая камера на 8 МП с автофокусом и светодиодной вспышкой. Для подключения внешних устройств предусмотрен Bluetooth 5.0, а оставаться на связи поможет модуль Wi-Fi с поддержкой стандартов 802.11a/b/g/n/ac и 4G-модем в модели TCL TAB 11. С ориентированием на местности поможет модуль геопозиционирования с поддержкой GPS, Galileo, ГЛОНАСС и Beidou.

Планшет TCL NXTPAPER 11 и TCL TAB 11 доступны в продаже в сети розничных магазинов DNS и в фирменных магазинах TCL на маркетплейсах Ozon и «Яндекс маркет» по рекомендованной розничной цене:

TCL NXTPAPAPER 11 4ГБ + 128 ГБ – 15 990 руб.

TCL TAB 11 Wi-Fi 4 ГБ+64 ГБ – 13 990 руб.

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TCL TAB 11 Wi-Fi 4 ГБ+128 ГБ – 14 990 руб.

TCL TAB 11 4G 4 ГБ+64 ГБ – 15 990 руб.

TCL TAB 11 4G 4 ГБ+128 ГБ –16 990 руб.

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TCL Electronics — компания потребительской электроники и производитель телевизоров и мобильных устройств (TCL Communication - дочерняя компания TCL Electronics). В настоящее время продукты компании представлены более чем в 160 странах Северной и Южной Америки, Европы, Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. TCL специализируется на исследованиях, разработке и производстве потребительской электроники, включая телевизоры, смартфоны, аудиоустройства и продукты для умного дома в рамках стратегии компании AI x IoT.