TCL Communication представила новую линейку смартфонов TCL 20 Series с поддержкой 5G. Цены. Фото

TCL Communication представила новую линейку смартфонов TCL 20 Series с технологией NXTVISION 2.0. Устройства линейки TCL 20 Series отличаются дизайном и передовыми характеристиками в сочетании с доступной ценой и предлагают пользователям опыт нового уровня благодаря усовершенствованным технологиям создания изображения, производительности и увеличенному периоду автономной работы. В новую линейку входят две модели с поддержкой 5G, одна из которых – TCL 20 5G – первый смартфон компании с поддержкой 5G, розничная цена которого не превышает 300 евро.

«Этот год чрезвычайно важен для TCL в плане развития бизнеса, и мы продолжаем дальнейший рост в качестве одного из крупнейших брендов потребительской электроники в мире, — отметил Аарон Чжан, генеральный директор TCL Communication. — В этом году мобильные устройства под брендом TCL демонстрируют возрастающую роль в укреплении экосистемы TCL, делая преимущества сетей 5G более доступными для людей по всему миру и сохраняя при этом премиальный уровень функционала и дизайна, который стал визитной карточкой TCL».

Смартфоны TCL 20 Series оснащены экранами TCL последнего поколения с новейшей версией технологии NXTVISION – запатентованной передовой технологии, которая оптимизирует изображение на экране и параметры камеры, заметно повышая качество фото и видеоизображений. Впервые реализованная в устройствах предыдущей линейки TCL 10 Series обновленная технология NXTVISION 2.0 в этом году предлагает пользователю более эффективное преобразование SDR в HDR, улучшенную калибровку цвета и дополнительные функции для защиты зрения. Отдельные модели линейки TCL 20 Series также будут оснащены выделенным экранным процессором нового поколения с поддержкой технологий искусственного интеллекта. Это позволит улучшить адаптивные возможности экрана, уменьшить число ложных касаний и повысить качество изображения. Технология TCL для оптимизации изображения на базе ИИ — это алгоритм, анализирующий тип окружающего освещения, распознающий различные виды изображения и автоматически подстраивающий уровень яркости, повышающий точность цветопередачи, четкость и контрастность.

TCL 20 5G с большим 6,67-дюймовым экраном FHD+ Dotch создан для тех, кому необходима высокая производительность 5G в сочетании с передовыми экранными технологиями и расширенными возможностями для видеостриминга. Благодаря технологии NXTVISION смартфон TCL 20 5G обеспечивает комфортный просмотр сериалов, документальных и художественных фильмов на платформе Netflix в формате HDR10 без потери качества. Кроме того, функция преобразования видеосигнала из SDR в HDR в реальном времени и эксклюзивный режим калибровки цветопередачи экрана позволяют наслаждаться превосходным видеоизображением независимо от качества источника видеосигнала.

За бесперебойную работу в сетях 5G отвечает восьмиядерный чипсет Snapdragon 690 5G. Технология Smart 5G оптимизирует управление питанием на смартфоне благодаря автоматическому переключению между диапазонами 4G и 5G в зависимости от интенсивности обработки данных и позволяет по максимуму использовать возможности встроенного аккумулятора емкостью 4500 мА·ч.

Смартфон TCL 20 5G оснащен тройной основной камерой с искусственным интеллектом и технологиями улучшения автофокусировки и стабилизации видео, а также с возможностью делать снимки высокого разрешения в условиях недостаточной освещенности. Основная камера с разрешением 48 Мп позволяет создавать детализированные фото и обеспечивает четкость изображения при любых условиях благодаря наличию фазового автофокуса.

TCL 20 5G

TCL 20 5G уже доступен к продаже в Италии по цене 299 евро.

Новый TCL 20 SE обладает полным набором характеристик продвинутого смартфона, отличается превосходной медиасистемой и создан для тех, кто привык наслаждаться контентом в высоком качестве.

Прежде всего, смартфон TCL 20 SE впечатляет своим 6,82-дюймовым экраном с V-образным вырезом. Благодаря тому, что экран занимает 90% передней панели и имеет соотношение сторон 20,5:9, просмотр видео на мобильном устройстве становится максимально комфортным.

Как и TCL 20 5G, смартфон TCL 20 SE обеспечивает высокое качество воспроизведения видео с помощью функции перевода SDR в HDR. Благодаря технологии NXTVISION при просмотре видео в режиме реального времени оптимизируются цветопередача, контрастность и четкость изображения. Улучшенные аудиовозможности достигаются за счет наличия стереодинамиков и поддержки аудио высокой четкости. TCL 20 SE оснащен восьмиядерным процессором Qualcomm, аккумулятором емкостью 5000 мА·ч и поддерживает технологию реверсивной зарядки.

TCL 20 SE также оснащен основной квадрокамерой с искусственным интеллектом и впечатляющими функциями для съемки фото и видео.

TCL 20 SE

TCL 20 SE будет доступен к продаже на отдельных рынках уже в январе 2021 г. по цене 149 евро.

В течение ближайшего времени новая линейка TCL 20 Series дополнится как минимум тремя моделями смартфонов. Усиливая вертикально интегрированную экосистему TCL, новые устройства будут выделяться сочетанием преимуществ экранов TCL и визуальной технологии NXTVISION, а также повышенной производительностью и высоким качеством изображений.

Более подробная информация о новых смартфонах TCL 20 Series, датах начала продаж и стоимости устройств на российском рынке будет предоставлена в I квартале 2021 г.