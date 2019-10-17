Merlion стал официальным дистрибьютором смартфона TCL PLEX в России

Merlion подписал соглашение с корпорацией TCL и в статусе «Официального дистрибьютора смартфона TCL PLEX в России» принимает участие в совместном запуске в России этой новинки в партнерстве с тремя онлайн-ритейлерами – «Ситилинком», «Онлайн трейд ру» и Wildberries.

Новый смартфон был представлен в начале сентября 2019 г. и, начиная с 25 октября, благодаря Merlion, будет доступен российским пользователям.

TCL PLEX работает под управлением процессора Qualcomm Snapdragon, имеет 6,53-дюймовый экран FHD+ TCL Dotch с интегрированной фронтальной камерой – используемая здесь технология оптимизации изображения TCL NXTVISION позволяет экрану «оживать» на глазах пользователя (опыт TCL в области разработки и производства экранов не имеет себе равных). Сверхширокоугольная 16-мегапиксельная камера с углом обзора 123° с 48-мегапиксельной матрицей Sony позволяет получать превосходные фотографии и записывать 4K-видео, а двухмегапиксельная видеокамера со сверхбольшими пикселями размером 2,9 мкм – создавать яркие видеоролики в условиях низкой освещенности.

Новый смартфон TCL PLEX

В новинке реализован гибкий и интуитивно понятный пользовательский интерфейс TCL UI. Устройство может использоваться в рамках экосистемы умных устройств TCL – в качестве пульта дистанционного управления для совместимых телевизоров TCL TV, а на отдельные модели TCL Smart TV с его помощью можно транслировать мультимедийный контент. Смартфон оснащен батареей емкостью 4000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки (50% за 32 минуты).

Татьяна Скокова, директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion, сказала: «Бренд ТCL известен во всем мире как производитель ТВ и бытовой техники и пользуется большой популярностью в Азии и США. Сегодня компания TCL представляет новую категорию -мобильные устройства под брендом TCL. В них использован богатейший опыт производства ТВ панелей и инновационные технологии TCL Команда Merlion продолжает успешное многолетнее партнерство с TCL и ставит перед собой задачу сделать смартфоны этого бренда популярными у российского пользователя. Мы уверены, что внесем свой вклад в развитие нового направления в бизнесе TCL на российском рынке. Нам интересно развиваться вместе c одним из мировых лидеров в мобильной индустрии и пробовать новые решения для эффективных продаж. Именно поэтому в качестве ключевого канала сбыта мы выбрали онлайн ритейл. И при поддержке наших крупнейших онлайн-партнеров мы рады объявить о начале продаж TCL PLEX в Merlion».

Рекомендованная розничная цена на смартфон TCL PLEX – 19990 руб.