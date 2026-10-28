TCL представляет новые планшеты с технологией NXTPaper для работы, учебы, чтения и развлечений

TCL, производитель потребительской электроники, представляет в России новые устройства для работы, учебы, развлечений и творчества: планшеты TCL TAB A1 Plus NXTPaper* и TCL TAB A1 Plus*, а также модель для профессионального пользования - планшет TCL Note A1 NXTPaper*. Об этом CNews сообщили представители TCL.

Главной моделью новой линейки стал планшет TCL TAB A1 Plus NXTPaper, сочетающий большой экран с фирменной технологией NXTPaper, интеллектуальные функции и инструменты для продуктивной работы. Устройства разработаны с учетом различных сценариев использования — от просмотра фильмов и чтения до создания заметок, работы с документами и творческих задач.

В 2021 г. TCL представила технологию экранов TCL NXTPaper, разработанную для более комфортного восприятия цифрового контента. Она сочетает преимущества современных экранов с визуальными и тактильными характеристиками, напоминающими бумагу. С тех пор технология продолжает развиваться и применяется в планшетах и других мобильных устройствах TCL.

TCL TAB A1 Plus NXTPaper: комфортный экран для повседневных задач

Главная особенность планшета TCL TAB A1 Plus NXTPaper — экран диагональю 12,2 дюйма с разрешением 2,4K, адаптивной частотой обновления до 120 Гц и фирменной технологией TCL NXTPaper.

Пользователям доступны три режима экрана: «Стандартный», «Бумага» и «Цветная бумага». Каждый из них предназначен для разных сценариев использования: от просмотра фильмов и другого мультимедийного контента до чтения электронных книг, работы с документами и создания заметок.

Для быстрого переключения между режимами предусмотрена физическая клавиша TCL NXTPaper. Одним нажатием пользователь может изменить настройки отображения, в том числе перейти к режиму, удобному для создания рукописных заметок.

Запатентованная система мягкой подсветки обеспечивает свет, близкий к естественному, делая просмотр контента более комфортным для глаз.

Технология экрана нового поколения NXTPaper обеспечивает комфортное для глаз восприятие и тактильные ощущения, напоминающие работу с настоящей бумагой. Экран защищён стеклом Nano Crystal Shield с многослойной наноструктурированной поверхностью. Оно эффективно уменьшает блики и отражения от внешних источников света, а также помогает сократить появление отпечатков пальцев на поверхности экрана. Благодаря этому изображение остаётся чётким и легко читаемым даже при ярком солнечном свете — например, при использовании планшета на улице.

Дополнительный комфорт обеспечивает функция защиты зрения, которую пользователь может активировать в настройках***. После включения она адаптирует яркость и цветовую температуру экрана с учетом окружающего освещения, времени суток и сценариев использования. Аппаратное снижение уровня вредного для зрения синего света, минимальное мерцание и напоминания о необходимости сделать перерыв помогают снизить нагрузку на глаза при длительном чтении, учёбе и работе.

В модели TCL TAB A1 Plus за качество картинки отвечает технология NXTVision, улучшающая цветопередачу, контрастность и чёткость изображения. Технология DC Dimming помогает уменьшить мерцание экрана, а аппаратное снижение синего света способствует ещё более комфортному просмотру, что особенно актуально для людей, чувствительных к ШИМ-мерцанию.

Производительность и возможности для продуктивной работы

Планшеты TCL TAB A1 Plus NXTPaper и TCL TAB A1 Plus оснащены экранами диагональю 12,2 дюйма с разрешением 2,4K, соотношением сторон 3:2 и частотой обновления до 120 Гц.

Соотношение сторон 3:2 обеспечивает больше рабочего пространства по вертикали, что особенно удобно при чтении документов, работе с текстами и одновременном использовании нескольких приложений.

Модели отличаются технологией экрана и ёмкостью аккумулятора. TCL TAB A1 Plus NXTPaper оснащен аккумулятором емкостью 10 000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 33 Вт. TCL TAB A1 Plus получил аккумулятор ёмкостью 8 000 мА·ч и поддержку зарядки мощностью 20 Вт.

За производительность планшетов TCL TAB A1 Plus NXTPAPER и TCL TAB A1 Plus отвечает энергоэффективный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2. Обе модели оснащены 6 ГБ оперативной памяти. TCL TAB A1 Plus NXTPaper получил 256 ГБ постоянной памяти, а TCL TAB A1 Plus — 128 ГБ. В обоих устройствах предусмотрена возможность расширения хранилища с помощью карты microSD объёмом до 2 ТБ.

Планшет TCL Note A1 NXTPaper работает на популярном процессоре MediaTek Helio G100, известном своей надежностью и стабильностью, и оснащён 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

Для работы и учебы предусмотрены фирменное приложение для заметок «TCL Блокнот», функции на базе ИИ и поддержка дополнительных аксессуаров, включая стилус TCL T-Pen 2*, клавиатуру и защитный чехол.

Планшеты подходят для создания рукописных заметок, рисования, работы с документами и повседневных офисных задач. Четыре динамика и экраны высокого разрешения также обеспечивают качественное воспроизведение мультимедийного контента — от фильмов и сериалов до игр.

Планшет TCL TAB A1 Plus ориентирован на пользователей, которым нужен универсальный планшет для повседневных задач и развлечений, а TCL TAB A1 Plus NXTPaper предлагает дополнительные возможности для комфортного чтения, учебы и работы с текстами.

Планшет TCL Note A1 NXTPaper: цифровые заметки и творчество

Еще одна новинка — планшет TCL Note A1 NXTPaper, созданный для пользователей, которые регулярно работают с текстовыми материалами, чертежами и дизайн-проектами, а также читают, рисуют и просматривают мультимедийный контент.

Устройство оснащено экраном с технологией NXTPaper, разработанной специально для электронных планшетов и блокнотов. Экран с частотой обновления до 120 Гц обеспечивает плавное отображение контента, уменьшает блики и создаёт эффект чтения с бумаги. Экран соответствует требованиям сертификации TÜV по комфорту для зрения, а уровень вредного синего света, согласно сертификации SGS, составляет всего 2,44%.

Для рукописного ввода предусмотрен стилус TCL T-Pen Pro* с 8,19 тыс. уровнями чувствительности к нажатию, виброоткликом и задержкой до 10 мс. Он позволяет делать заметки и рисовать, создавая ощущения, близкие к письму обычным карандашом на бумаге.

Интеллектуальные инструменты помогают преобразовывать речь в текст в режиме реального времени, переводить материалы, автоматически создавать краткие содержания встреч и редактировать тексты. Функция «Центр идей» предназначена для организации идей и творческих материалов.

Планшет оснащён аккумулятором ёмкостью 8 000 мА·ч, имеет цельнометаллический корпус толщиной 5,5 мм и весит 500 г. Дополнительные аксессуары, включая чехол-клавиатуру, позволяют использовать устройство для работы в поездках.

Планшет TCL Note A1 NXTPaper поставляется в комплекте со стилусом TCL T-Pen Pro, а также защитным чехлом из премиальных эко-материалов с магнитной застёжкой.

На старте продаж новые устройства TCL будут доступны в официальных магазинах бренда на маркетплейсах, а также в розничной сети DNS.