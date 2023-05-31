TCL представляет в России новый смартфон TCL 40 SE и другие новинки

TCL, производитель потребительской электроники, представляет в России пополнение 40-й серии смартфонов – две новые модели TCL 40 SE и TCL 403, а также полностью беспроводные наушники TCL MOVEAUDIO Air. Старшая модель TCL 40 SE унаследовала все ключевые преимущества 40-й серии: большой экран диагональю 6,75 дюйма с фирменной технологией улучшения изображения TCL NXTVISION, стереодинамики, тройную камера и большой аккумулятор на 5010 мАч.

Смартфон TCL 40 SE оснащен большим экраном 6,75 дюйма HD+ с U-вырезом под фронтальную камеру. В сочетании с узкими рамками это позволяет использовать 90% передней поверхности устройства для просмотра фильмов, сериалов и YouTube-шоу. Частота обновления экрана смартфона TCL 40 SE адаптируется под контент и может достигать 90 Гц, когда это необходимо. При серфинге в интернете или работе в более статичных приложениях частота обновления автоматически снижается до 60 Гц для экономии энергии. Фирменная технология NXTVISION оптимизирует изображение на экране в зависимости от сценариев использования и увеличивает контрастность, резкость и детализацию при просмотре фото, видео и в играх. Для тех, кто использует смартфон сутками напролет предусмотрены режимы, призванные снизить нагрузку на глаза: режим чтения, имитирующий бумагу, режим защиты зрения, в котором снижается интенсивность вредной для глаз синей компоненты излучаемого экраном света, темное оформление и подстройка минимальной яркости для работы со смартфоном ночью и режим повышенной яркости для комфортного использования смартфона на солнце. 2,5D-стекло c олеофобным покрытием не собирает отпечатки пальцев.

TCL 40 SE

TCL 40 SE подходит не только для потребления контента, но и для его создания. Для фото- и видеосъемки предусмотрена тройная тыльная камера, в состав которой входит 50-мегапиксельный сенсор и два сенсора по 2 МП: один – для создания портретов, второй – для макрофото. Режим HDR позволяет делать контрастные и детализированные снимки и видео с высоким динамическим диапазоном при контровом освещении. Камера использует искусственный интеллект для улучшения качества фотографий, подбирая один из 22 режимов съемки в зависимости от типа объектов в кадре. Например, «Спорт» поможет «поймать» быстро движущегося спортсмена, а режим «Закат» подберет необходимый уровень контраста и яркости. Режим «Суперснимок» позволяет одним нажатием на кнопку затвора получать несколько вариантов фото и видео, а затем мгновенно выбирать лучшие из них.

Сердцем смартфона стал восьмиядерный процессор MTK Helio G37. Он работает в связке с оперативной памятью емкостью 4 или 6 ГБ (в зависимости от модификации). Отличительной особенностью TCL 40 SE стал тройной слот: он поддерживает одновременную установку двух нано-SIM-карт и карты памяти microSD объемом до 512 ГБ. Модель укомплектована всеми необходимыми стандартами связи: 4G/3G/2G, двухдиапазонный Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц, Bluetooth 5.1 и NFC. Встроенный аккумулятор на 5010 мАч обеспечит длительную работу, а восполнить питание поможет быстрая зарядка мощностью 18 Вт с разъемом USB-C.

TCL 403

Младшая модель 40-серии TCL 403 отлично подойдет менее требовательным пользователям смартфонов. Большой 6-дюймовый IPS-экран с соотношением сторон 18:9 и подходит для воспроизведения видео или серфинга в интернете. Основная 8-мегапиксельная камера и фронтальная камера на 5 МП позволят участвовать в видеозвонках и делать фотографии с поддержкой HDR. Встроенная память может быть расширена на 512 ГБ за счет использования слота для microSD-карт. Встроенной батареи на 3000 мАч хватит на 20 часов звонков в режиме 4G или на 7 часов просмотра видео на полной яркости.

Дополнением к новым смартфонам станет новая модель полностью беспроводных внутриканальных наушников TCL MOVEAUDIO Air. За звук здесь отвечают динамики диаметром 10 мм с возможностью выбора трех режимов эквалайзера: усиление басов, сбалансированный и подкасты. Новинка поддерживает систему шумоподавления микрофона (ENC) и гарантирует чистую передачу вашего голоса благодаря четырем встроенным микрофонам. Аккумулятор рассчитан на 9 часов беспрерывной работы, а в связке с кейсом наушники проработают до 32 часов. Поддержка быстрой зарядки позволит всего за 15 минут восполнить заряд на дополнительные 2 часа использования.

TCL MOVEAUDIO Air

TCL 40 SE доступен в модификациях с памятью объемом 4+128 ГБ и 6+256 ГБ в темно-сером и перламутрово-сиреневом цветах по рекомендованной розничной цене 13 990 руб. и 15 990 руб.

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TCL 403 доступен с памятью объемом 2+32 ГБ в черном и светло-лиловом цветах по рекомендованной розничной цене 5 990 руб.

TCL MOVEAUDIO Air в белом цвете по рекомендованной розничной цене 2 990 руб.

Новинки уже доступны к покупке в официальных магазинах на маркетплейсах Ozon и «Яндекс маркет».

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TCL Electronics — компания потребительской электроники и производитель телевизоров и мобильных устройств (TCL Communication - дочерняя компания TCL Electronics). В настоящее время продукты компании представлены более чем в 160 странах Северной и Южной Америки, Европы, Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. TCL специализируется на исследованиях, разработке и производстве потребительской электроники, включая телевизоры, смартфоны, аудиоустройства и продукты для умного дома в рамках стратегии компании «AI x IoT».