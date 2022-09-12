TCL BOOK 14 Go – первый ноутбук TCL теперь в России

TCL, производитель потребительской электроники и бренд мобильных устройств, объявляет о старте продаж в России своего первого ультрапортативного ноутбука – TCL BOOK 14 Go. Новинка ориентирована на выполнение простых ежедневных задач и подойдет для офисной работы, конференц-звонков и обучения как дома, так и в пути. Время автономной работы портативного ПК достигает 12 часов, а его сердцем стал 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 7С, работающий в связке с 4 ГБ оперативной памяти, накопителем UFS2.1 на 128 ГБ и операционной системой Windows 11. TCL BOOK 14 Go оснащен встроенным 4G/3G-модемом и тремя разъемами USB, один из которых – полноразмерный. Об этом CNews сообщили представители TCL.

Толщина корпуса TCL BOOK 14 Go составляет всего 13,95 мм, а вес – 1,28 кг. Крышка из алюминиевого сплава защищает экран ноутбука от случайных механических повреждений. Энергоэффективность процессора позволила отказаться от активной системы охлаждения, что гарантирует работу в полной тишине.

8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 7С, построенный на архитектуре ARM, справляется с рядовыми офисными и учебными задачами, а его низкое энергопотребление в сочетании с батареей емкостью 41 Втч позволит использовать ноутбук до 12 часов вдали от розетки в режиме выполнения офисных задач, интернет-серфинга или просмотра видео. Восполнить энергию можно при помощи универсальных портов USB-C с Power Delivery, расположенных по обеим сторонам устройства и входящего в комплект компактного адаптера питания мощностью 30 Вт. Полноценная операционная система Windows 11 поддерживает все стандартные программы для офиса и учебы и позволяет устанавливать сторонние приложения.

TCL BOOK 14 Go

Новинка укомплектована всеми необходимыми проводными интерфейсами: по бокам расположены два порта USB-C с Power Delivery, причем одних из них поддерживает вывод видеосигнала на внешние устройства по стандарту DisplayPort, один полноразмерный порт USB-А, а также слот для карты памяти microSD. Важная функция ультрапортативного ноутбука – возможность всегда оставаться на связи и в сети, для чего используются встроенный 4G/3G-модем и двухдиапазонный модуль Wi-Fi с поддержкой стандартов 802.11 a/b/g/n/ac. Помимо этого, модель поддерживает беспроводное подключение внешних устройств по Bluetooth 5.1 и аудиоустройств через стандартный разъем 3,5 мм. Ноутбук интегрирован с экосистемой TCL и совместим с технологией «Мультиэкран», позволяющей «по воздуху» транслировать на ноутбук экран смартфона, использовать общий буфер обмена и копировать файлы простым перетаскиванием.

14-дюймовый экран TCL BOOK 14 Go имеет разрешение HD+. Для совершения видеозвонков новинка оснащена встроенной камерой с разрешением 1 МП, двумя микрофонами и стереодинамиками.

Ноутбук TCL BOOK 14 Go доступен в каналах продаж крупнейших сетей электроники «Ситилинк» и DNS по рекомендованной розничной цене 32990 руб.

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Начиная с 12 сентября 2022 г. первые покупатели ноутбука TCL BOOK 14 Go в магазинах «Ситилинк» получат в подарок планшет TCL Tab 10s Wi-Fi.

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TCL Electronics — компания потребительской электроники и производитель телевизоров и мобильных устройств (TCL Communication – дочерняя компания TCL Electronics). На протяжении почти 40 лет TCL управляет собственными производственными площадками и научно-исследовательскими центрами по всему миру. В настоящее время продукты компании представлены более чем в 160 странах Северной и Южной Америки, Европы, Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. TCL специализируется на исследованиях, разработке и производстве потребительской электроники, включая телевизоры, смартфоны, аудиоустройства и продукты для умного дома в рамках стратегии компании «AI x IoT».