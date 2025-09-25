Разделы

В «М.Видео» начались продажи Redmi 15

«М.Видео» объявляет старт продаж смартфона Redmi 15 — смартфона с аккумулятором на 7000 мАч, 6,9-дюймовым FHD+ дисплеем и двойной камерой на 50 МП с искусственным интеллектом. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Модель предлагается в трех цветах: «Песчаный фиолетовый», «Титановый серый» и «Полночный черный».

Устройство соответствует стандарту пыле- и влагозащиты IP64, а дисплей оснащен технологией распознавания касания мокрыми пальцами 2.0, при которой экран остается отзывчивым даже при использовании мокрыми, жирными или мыльными пальцами.

Батарея Redmi 15 выполнена по технологии анода из кремния и углерода (Si/C), которая представляет собой усовершенствованный тип литий-ионных батарей, использующих композитный материал вместо графита, что позволило создать самый большой аккумулятор среди смартфонов Xiaomi на рынке. Емкости батареи Xiaomi Surge на 7000 мАч хватит на два дня активного использования без подзарядки. Смартфон обеспечивает до 28 часов воспроизведения видео, а одного процента заряда хватит на 64 минуты телефонного разговора.

Устройство быстро заряжается при помощи зарядного устройства на 33 Вт. А благодаря умной зарядке версии 2.0 телефон можно включить и начать использовать уже через несколько секунд после подключения к розетке, даже если он был полностью разряжен. Алгоритм защиты батареи 4.0 адаптирует режим зарядки под температуру окружающей среды, чтобы продлить срок службы аккумулятора. Кроме того, благодаря проводной обратной зарядке мощностью 18 Вт телефон можно использовать в качестве источника питания для совместимых устройств.

Процессор смартфона – Snapdragon 685, созданный по 6-нм техпроцессу. Смартфон поддерживает расширение оперативной памяти до 16 ГБ, возможность установки карты microSD объемом до 2 ТБ..

Redmi 15 оснащен 6,9-дюймовым FHD+ экраном (разрешение 2340×1080). Технология AdaptiveSync динамически меняет частоту обновления до 144 Гц (всего доступно девять уровней).

При ярком солнце предусмотрен режим высокой яркости (850 нит), а стандартная яркость достигает 700 нит. Режим чтения и функция DC Dimming заботятся о зрении. Экран получил три сертификата TÜV Rheinland: снижение синего излучения (программное решение), отсутствие мерцания и поддержка естественного циркадного ритма, что позволяет пользоваться смартфоном в течение c меньшей нагрузкой на глаза.

Стоимость новинок на сайтах «М.Видео» и «Эльдорадо»: 6+128 ГБ — по цене 13 999 руб. (с 25 сентября по 15 октября 2025 г. действует специальная цена 12 999 руб); 8+256 ГБ — по цене 15 999 руб. (с 25 сентября по 15 октября 2025 г. действует специальная цена 14 999 руб.).

