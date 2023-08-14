Невероятно, но факт: Древние жесткие диски оказались экономичнее и экологичнее современных SSD

HDD демонстрируют более высокую энергоэффективность на фоне SSD, несмотря на наличие механики. Исследования и тесты показали, что разница может достигать колоссальных значений, притом далеко не в пользу более современных SSD — им требуется больше электроэнергии. Но SSD по-прежнему более надежны и быстры, а потребление энергии – не самый важный для потребителей критерий при выборе класса накопителя.

С заботой о природе

Жесткие диски потребляют меньше электроэнергии во время работы в сравнении с твердотельными накопителями, пишет портал Tom’s Hardware со ссылкой на исследование компании Scality – поставщика систем хранения данных. Это кажется абсурдом ввиду конструктивных особенностей этих видов накопителей – в SSD есть только плата с модулями памяти и электронной обвязкой, а в HDD – множество механических компонентов, находящихся в постоянном движении. Тем не менее, исследование Scality наглядно демонстрирует, что морально устаревшие винчестеры – менее надежные и пригодные для использования в дата-центрах – более энергоэффективны в сравнении с SSD и через это более экологичны.

В зависимости от модели и режима работы жесткие диски могут потреблять на 19% меньше энергии, чем SSD. В некоторых случаях разница достигает 94%, и тоже не в пользу твердотельных дисков.

В своем тестировании Scality испытывала жесткие диски и SSD повышенной емкости, ориентированные на использование в дата-центрах, где они работают в режиме 24/7. По-видимому, накопители потребительского сегмента ее не интересовали по той причине, что время их работы измеряется часами, а не днями.

Результаты тестирования

Scality протестировала несколько моделей SSD и HDD. Одним из самых наглядных сравнений стала «битва» жесткого диска Seagate Exos X22 на 22 ТБ со скоростью вращения шпинделя 7200 оборотов в минуту и SSD-драйва Micron 6500 ION емкостью 30,72 ТБ. Он основан на флеш-памяти стандарта QLC.

Фото: FreePik Сэкономить киловатты энергии винчестеры помогут. Но работать они все равно будут в разы медленнее SSD

Согласно результатам тестов, винчестер Seagate расходовал на 34% меньше энергии в режиме чтения, чем SSD компании Micron. В режиме записи разница в пользу HDD составила и вовсе 68%. Исследователи отметили, что результаты могут разниться в зависимости от емкости накопителей.

Методика тестирования

Как пишет Tom’s Hardware, к результатам, в которые сложно поверить, с учетом всех минусов HDD на фоне SSD, эксперты Scality пришли, используя две различные модели тестирования. Первый вариант эксперимента подразумевал использование обоих носителей информации в режиме рабочей нагрузки с интенсивным чтением – процесс чтения занимал 80% времени теста, а оставшиеся 20% поделили процессы записи и простоя.

Вторая методика схожа с первой по процентным соотношениям. 10% времени накопители находились в режиме простоя, еще 10% – в режиме чтения, оставшиеся 80% – в режиме записи. В обоих случаях жесткий диск вышел на первое место по энергоэффективности.

Действительно ли это так важно

Исследование Scality доказало, что для винчестеров в 2023 г. еще не все потеряно. Рынок хоть и сократился до трех производителей, которые ежеквартально вынуждены рапортовать о падении продаж, но продолжает существовать. Вендоры сосредоточили все свое внимание на наращивании вместительности жестких дисков, хотя делать это не так просто в сравнении с SSD.

CNews писал, что в конце июля 2023 г. в продажу поступили накопители Seagate емкостью свыше 30 ТБ. Для достижения таких результатов и сама Seagate, и ее прямые конкуренты в лице компаний Western Digital и Toshiba вынуждены внедрять новые технологии записи, в том числе и нагревать пластины в месте записи до нескольких сотен градусов, чтобы уместить на них больше информации.

Что выгоднее – внедрить одну интеллектуальную систему, или интегрировать несколько ИИ-сервисов? ПО

В современном мире именно объем накопителя вкупе с его надежностью – это основные критерии их выбора, что подтверждает и сама Scality. Она заявила, что энергоэффективность мало волнует потребителей, как обычных, так и корпоративных.

Многих также волнует скорость работы накопителя, и здесь жестким дискам совершенно нечего противопоставить даже бюджетным SSD, скорости чтения и записи которых измеряются сотнями мегабайтов. Что касается надежности, то и тут SSD доказали свое превосходство, притом не только в компьютерах и ноутбуках пользователей, но и в облачных сервисах. Если же абстрагироваться от этих базовых критериев выбора, то, как считают в Scality, HDD лучше показывают себя в работе с неструктурированными массивами данных, SSD же будут более эффективными там, где нужные минимальные задержки считывания информации.