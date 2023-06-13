Разделы

Бизнес Техника
|

Жесткие диски Western Digital «просятся на покой» спустя 3 года работы, будучи полностью исправными

Western Digital вновь уличили в грязной игре. Жесткие диски, используемые в сетевых хранилищах, могут сигнализировать о наличии проблем с накопителем по истечении трехлетнего срока с начала его эксплуатации и рекомендовать замену вполне исправного устройства. Некоторые специалисты склонны считать, что таким не вполне честным способом WD стимулирует продажи.

Повышение продаж в стиле WD

Компанию Western Digital (WD) обвинили в использовании сомнительных методов наращивания продаж произведенных ей жестких дисков, пишет Ars Technica.

Владельцы сетевых хранилищ Synology на базе дисков WD с поддержкой технологии WDDA, начали получать предупреждения по поводу состояния HDD, которые подталкивают к покупке нового дорогостоящего накопителя.

Отметку с предупреждением можно наблюдать в интерфейсе операционной системы DSM, которой оснащаются NAS-системы Synology. Появляется она после того, как значение суммарного времени работы соответствующего жесткого диска переваливает за три года. Некоторые из пользователей признаются, что появление этого предупреждения в первый раз повергло их «в небольшую панику».

Примечательно, что на многие из моделей, подверженных «проблеме», распространяется трехлетняя гарантия.

hdd6.jpg
Фото: © freepik / Фотобанк FreePik
WD обвинили в использовании «хищнической» тактики повышения продаж

Действие, которое рекомендует система для устранения проблемы, предполагает замену винчестера на новый: «Диск проработал в течение значительного количества часов на протяжении своего срока службы. Пожалуйста, рассмотрите возможность замены диска в ближайшее время».

При этом, по отзывам владельцев таких дисков, каких-либо иных признаков скорого выхода устройств из строя, они не наблюдали.

Рука WD

Представитель Synology в разговоре с Ars Technica заявил, что за появление тревожной отметки отвечают технологии WD, а конкретно – WDDA.

WDDA – фирменная технология Western Digital, которая позволяет пользователю вести наблюдение за состоянием диска и получать рекомендации по решению проблем с устройством.

По мнению техноблогера и консультанта, известного на YouTube под псевдонимом SpaceRex, три года – ничтожный срок для жесткого диска в составе сетевого хранилища. Опыт провайдера услуг облачного хранения данных Backblaze показывает, что многие модели винчестеров способны безотказно работать в течение восьми лет и более длительных сроков.

Специалист утверждает, что один из его клиентов, увидев предупреждение в DSM по поводу состояния диска WD, поспешил его заменить, чтобы только не потерять ценные данные.

«Это явно хищническая тактика Western Digital, нацеленная на повышение продаж жестких дисков», – заявил SpaceRex в своем видео от 10 июня 2023 г.

Разумеется, никто не воспрещает пользователям, столкнувшимся с описанной выше проблемой, просто игнорировать предупреждения системы или вовсе ее отключить. Однако при выборе подобного подхода существует риск упустить из вида настоящую угрозу выхода накопителя из строя и лишиться ценных данных.

Затронутые модели

Western Digital не предоставляет доступ к исчерпывающему перечню продуктов, оснащенных технологией WDDA. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Synology, к таковым относятся по крайней мере устройства линеек Red Pro, Red Plus и Purple, которые WD позиционирует как жесткие диски для применения в системах наблюдения.

Андрей Врацкий, eXpress – как построить корпоративный суперапп

Бизнес

Представитель Synology в разговоре с Ars Technica заявил, что выдавать предупреждения могут «устройства, поддерживающие WDDA, к числу которых относятся модели, номер которых оканчивается на -13 и -21, и работающие под управлением DSM 7.0, DSM 7.1 и DSM 7.2». Однако более новые модели, начиная с DS1522+ (продажи стартовали в июле 2022 г.), жесткие дисками с поддержкой WDDA не оснащаются.

По словам SpaceRex, сетевые хранилища QNAP в скором времени могут обзавестись поддержкой WDDA, а значит с пугающими предупреждениями могут столкнуться не только владельцы NAS Synology.

Для чего нужна WDDA

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Western Digital, технология WDDA предоставляет аналитику устройств, позволяющую администраторам «управлять хранилищем и поддерживать оптимальную производительность» и «предотвращать непредвиденные сбои». В WD утверждают, что система дает «умные рекомендации по устранению проблем», а также «четкие и краткие инструкции по поддержке».

В Synology поясняют, что появление предупреждения, вызвавшего панику у отдельных владельцев NAS на базе дисков WD, связаны с «обнаружением системой проблем или увеличением числа поврежденных секторов на диске».

10 простых шагов: как уберизировать поездки сотрудников и сэкономить 30% бюджета на корпоративный автопарк
ПО

«Даже если диск работает нормально, продолжайте следить за его состоянием и количеством поврежденных секторов», – гласит рекомендация, сформулированная специалистами Synology.

Маленькие «хитрости» WD

Western Digital неоднократно уличали во взятии на вооружение сомнительных практик.

Так, в апреле 2020 г. CNews писал о том, что производитель без лишнего шума перевел ряд «младших» моделей жестких дисков Western Digital серии Red на использование сравнительно медленной технологии записи SMR (Shingled Magnetic Recording, «черепичная» магнитная запись с частичным перекрытием магнитных дорожек).

Представители компании упорно отказывались признавать факт применения SMR в семействе WD Red, однако впоследствии сообщили, что она используется в устройствах емкостью от 2 ТБ до 6 ТБ. Позже технология SMR также была обнаружена в некоторых накопителях серий WD Blue (для производительных десктопов) и WD Black (скоростная серия для геймеров и профессионалов).

В сентябре 2020 г. WD обвинили в введении клиентов в заблуждение. Производитель перестал указывать фактическую скорость вращения шпинделя некоторых моделей жестких дисков. Вместо этого введена такая расплывчатая характеристика как «класс производительности».

В августе 2021 г. специалисты портала Expreview, изучив новые ревизии популярного твердотельного накопителя (SSD) WD Blue SN550, пришли к выводу о том, что в них компания на фоне глобального дефицита полупроводников начала использовать более дешевые компоненты – в связи с этим якобы снизилась производительность устройства.

Western Digital действительно остро нуждается в повышении продаж. Выручка компании по итогам III квартала 2023 г. финансового года к аналогичному периоду 2022 уменьшилась на 36% до $2,8 млрд. Операционные убытки составили $304 млн.

Дмитрий Степанов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти удвоили субсидии разработчикам российского «железа». Выручка прошлых проектов превысила 40 миллиардов

Финтех-стартап с российскими корнями перестал обслуживать россиян за рубежом. Все входящие блокируются

Придется учить английский. Slack отключает поддержку русского языка назло всем россиянам

Акционерам международной Softline дадут по три акции ее бывшей российской «дочки»

Умер основатель легендарного российского компьютерного бренда Rover Computers

США хотят отдать ARM на разграбление тонущей Intel. Найден новый хитрый способ

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

10 главных мифов об электромобилях

6 способов нагреть воду, когда отключили горячее водоснабжение

Вместо игр и YouTube: полезные приложения для детей

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: в чем разница между открытым и глубоким космосом

Самый маленький в мире светодиод превращает обычную мобильную камеру в микроскоп

Археологи обнаружили самые древние чертежи — им около 8000 лет
Показать еще