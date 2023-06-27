В России начались продажи планшетов с революционными дисплеями, полностью безопасными для глаз. Цена

В России начались продажи планшетов TCL NXTpaper 11 и Tab 11 с усовершенствованными IPS-экранами. Они не слепнут на солнце и при этом безопасны для глаз, как дисплеи в электронных книгах за счет фирменной технологии TCL. Компьютеры стоят в не дороже 17 тыс. руб.

Зрение в безопасности

Китайская компания TCL сообщила CNews о выпуске в России новых планшетов с дисплеями NXTpaper в алюминиевом корпусе. Экран – это их отличительная особенность, поскольку, обладая схожей с ЖК-панелями контрастностью и количеством отображаемых цветов, панели NXTpaper настолько же безвредны для глаз, насколько и электрофоретические экраны в современных электронных книгах. При этом в их основе лежит матрица IPS, известная своими повышенной контрастностью и широкими углами обзора.

Новинки TCL получили название NXTpaper 11 и Tab 11 – обе с экранами на 11 дюймов. В модели NXTpaper 11 применен усовершенствованный экран NXTpaper второго поколения – версии 2.0, который, по словам разработчиков, заметно лучше подходит для использования при ярком внешнем освещении, естественном и искусственном. Этого удалось добиться за счет нового матового слоя для рассеивания свет подсветки. Дополнительно дисплеи оснащены светофильтрующими слоями для снижения интенсивность синего спектра света, наиболее вредного для глаз. Оригинальную NXTpaper первого поколения, как сообщал CNews, TCL показала в сентябре 2020 г.

Обе новинки TCL стоят как смартфоны среднебюджетного сегмента. Планшет Tab 11 оценивается в 14 тыс. руб. за версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, а модификация с накопителем на 128 ГБ обойдется в 15 тыс. руб. Добавление в каждую версию 4G-модема приведет к росту цены до 16 и 17 тыс. руб. соответственно.

Фото: TCL TCL NXTpaper 11

NXTpaper 11 предлагается россиянам в единственной комплектации с – 4 ГБ RAM и 128 ГБ ROM за 16 тыс. руб. Поддержка сотовых сетей в нем не реализована.

NXTpaper 11 – это наследник планшета TCL NXTpaper первого поколения. Он вышел в январе 2021 г., спустя четыре месяца с момента премьеры одноименной технологии.

Дополнительные особенности экрана

При диагонали 11 дюймов экран в обоих планшетах TCL поддерживают разрешение 2000х1200 пикселей и яркостью, повышенной до 500 нит. Компьютеры распознают касание пальцами и стилусом – для работы с последним используется протокол USI 2.0.

Стилус может использоваться для рукописных заметок, скетчей, а также для рисования, чему способствует возможность распознавания планшетом до 4096 уровней нажатия.

Фото: TCL По спецификациям экран ни в чем не уступает IPS -панелям. а в чем-то даже превосходит их

NXTpaper 11 и Tab 11 программно реализовано несколько режимов работы экрана, среди которых – режим чтения. По словам разработчиков при его активации экран начинает имитировать бумагу, как в обычных «аналоговых» книгах, а режим защиты чтения дополнительно снижает интенсивность синего спектра света подсветки. Также можно активировать ночной дневной режимы – в последнем яркость экрана может достигать пиковых значений.

Производительность – не главное

Акценты в обеих новинках TCL смещены в сторону дисплея и удержания цены на невысоком уровне. Вероятно, по этой причине они оба собраны на процессоре MediaTek Helio P60T – хоть и восьмиядерном, но недавно отметившем свое пятилетие. Он выпущен в феврале 2018 г. и выдает около 206 тыс. баллов в бенчмарке AnTuTu, работая на частоте до 2 ГГц. MediaTek выпускает его по 12-нанометровому техпроцессу.

Фото: TCL Камеры в планшетах есть, но номинальные

В планшетах нет мощных потребителей энергии, поэтому они оба могут проработать до 60 дней в режиме ожидания. В то же время просмотр видеороликов при максимальной яркости экрана опустошит аккумулятор емкостью 8000 мАч за 10 часов. NXTpaper 11 и Tab 11 поддерживают ускоренную 18-ваттную зарядку по USB-C (блок питания в комплекте) и при необходимости могут служить внешним аккумулятором для подзарядки других устройств.

Прочие спецификации

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В дополнение к перечисленному в планшетах TCL NXTpaper 11 и Tab 11 есть слот под карты microSD объемом до 1 ТБ на случай, если емкости встроенного накопителя не хватит. Компьютеры управляются вышедшей в 2022 г. ОС Android 13 и поддерживают улучшенный режим многозадачности в стиле настольных компьютеров – на экран можно вывести несколько приложений одновременно в отдельных окнах, как в Windows.

Стоимость компьютеров включает четыре динамика, фронтальную и основную фотокамеры на 8 МП каждая, а также опциональный 4G-модем для модели Tab 11, ресиверы GPS и ГЛОНАСС и модули беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5 (802.11ac). Корпуса планшетов изготовлены из алюминия.