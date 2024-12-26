Санкции не работают. В Китае создан навороченный SSD на местных чипах, по скорости и емкости не уступающий мировым аналогам

В КНР разработан SSD-накопитель Zhitai TiPro9000 в формате М2 на модулей памяти производства китайской YMTC, которую США пытались уничтожить санкциями. Накопитель получился не только емким (2 ТБ), но и очень скоростным – почти 15 ГБ/с при чтении, а это показатель топовых моделей крупнейших мировых производителей. SSD марки Zhitai вовсю продаются в китайской рознице.

Китай не сломить

Китайский производитель накопителей Zhitai выпустил новый SSD TiPro9000 на 2 ТБ, оказавшийся невероятно быстрым. При этом, как пишет Tom’s Hardware, его основа – это флеш-память производства китайской компании YMTC, находящейся под очень жестким санкциями США.

YMTC – это невероятно перспективная компания, менее чем за 10 лет выбившаяся в мировые лидеры рынка флеш-памяти и составившая серьезную конкуренцию Samsung и SK Hynix. Из-за санкций она пережила массовые сокращения и даже была вынуждена отнимать квартиры у работников, покупку которых она субсидировала, но ей удалось сохранить бизнес и продолжить создавать и выпускать передовую флеш-память, в том числе и не имеющую аналогов в мире.

Благодаря памяти YMTC накопитель Zhitai TiPro9000 выдает скорость на уровне 14,5 ГБ/с в режиме чтения, что является одним из лучших показателей в мире и ставит его на одну планку с флагманскими SSD крупнейших вендоров с мировым именем. Скорость записи почти не отстает – около 13,9 ГБ/с.

При этом продукция Zhitai существует не в вакууме – ее вполне можно купить и рознице. Редакция CNews обнаружила SSD этого бренда на AliExpress с возможностью доставки в Россию. К моменту выхода материала купить именно Zhitai TiPro9000 было нельзя, но, возможно, она выйдет позже. Цену производитель не раскрывает.

Техническое оснащение

Новый SSD-накопитель Zhitai имеет емкость 2 ТБ. Что примечательно, его контроллер памяти намеренно лишен маркировки – возможно, это сделано во избежание санкций. Но все тайное становится явным, и небольшую аферу китайского вендора довольно быстро раскрыли.

Дизайн алюминиевого теплоотвода, а также реализация схемы питания указали специалистам портала DIY.Zol.com.cn, которые тестировали этот SSD, что безымянный контроллер питания – это Silicon Motion SM2508. Позже Silicon Motion подтвердила факт использования ее микросхемы в TiPro9000.

diy.zol.com.cn Тестовый образец TiPro9000

Информацию SSD накапливает в двух чипах YMTC 3D TLC NAND пятого поколения на архитектуре Xtacking 4.0. Эта архитектура предполагает 128- или 232-слойную компоновку модуля памяти, но к моменту выхода материала не было известно, сколько слоев имеют чипы в составе новинки Zhitai.

Отдельно следует отметить наличие в твердотельном накопителе модуля оперативной памяти – DRAM. В данном случае это весьма скоростная память LPDDR4X, имеющая емкость 2 ГБ.

На SSD распространяется пятилетняя гарантия. Заявленный ресурс накопителя – 1200 TBW (терабайтов перезаписанной информации).

Никаких сложностей

Zhitai TiPro9000 – это накопитель формата М2 2280, что делает его пригодным для установки в подавляющее большинство современных компьютеров, будь то десктопы, неттопы, моноблоки или ноутбуки. Воспрепятствовать использованию Zhitai TiPro9000 в компьютере может лишь отсутствие разъема М2, но его нет только лишь в очень древних по меркам почти 2025 г. моделях, а также в тех, где не предусмотрена возможность замены или апгрейда SSD. Также в некоторых особо миниатюрных ПК отсутствует возможность установки SSD именно форм-фактора 2280.

SSD Zhitai можно купить с доставкой на дом или до почтового отделения

Zhitai TiPro9000 поддерживает PCIe 5.0 x4, но может работать и в компьютерах с поддержкой более старых ревизий этого интерфейса, хотя предельных скоростей от него добиться не получится.

Больше правды о скорости

14,5 ГБ/с при чтении и 13,9 ГБ/с при записи – это предельные показатели для Zhitai TiPro9000, и поддерживать такую скорость в течение всего времени накопитель не в состоянии. Впрочем, как и его конкуренты.

На пиковых значениях TiPro9000 работал около 25 секунд, после чего скорость чтения снизилась до 4 ГБ/с, что все еще является очень неплохим показателем – для сравнения, жесткие диски, которые все никак не уйдут с рынка, в идеальных условиях выдают не больше 600 МБ/с или около 0,6 ГБ/с.

Во время тестов портала DIY.Zol.com.cn TiPro9000 работал на скорости 4 ГБ/с в течение 325 секунд. Затем скорость снизилась приблизительно до 1800 МБ/с, го через 259 секунд вновь выросла до 4 ГБ/с.