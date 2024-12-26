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ZFS on Linux ZOL транзакционная файловая система



26.12.2024 Санкции не работают. В Китае создан навороченный SSD на местных чипах, по скорости и емкости не уступающий мировым аналогам 1
27.04.2018 QSAN представила новые модели серии XCubeNAS на 16 и 24 диска 1
20.03.2018 QSAN представила три новых модели серии XCubeNAS XN5000 1
26.01.2018 QSAN представила NAS XCubeNAS XN3004T 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

ZFS on Linux и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12197 3
Qsan Technology 21 3
SAS Institute 971 1
Citrix Systems 812 1
Microsoft Corporation 24625 1
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NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 562 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 655 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1386 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
SED - self-encrypting drive - Самошифруемый диск 51 1
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 306 1
Linux OS 9937 3
Qsan QSM - операционная система 5 3
Qsan XCubeNAS - Qsan TrioNAS 6 3
Oracle - Sun ZFS - Файловая система для операционной системы Solaris 66 3
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Intel Celeron - Серия процессоров 963 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 1
Weng Peggy - Венг Пегги 4 2
Liang Alfred - Лианг Альфред 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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