Подтверждена совместимость серверов Sitronics Group с российским ПО для СХД Raidix 5.1

Sitronics Group, входящая в АФК «Система», и отечественный разработчик ПО «Рэйдикс» в результате испытаний подтвердили совместимость серверного оборудования серии SIT SRH2221 и программного продукта Raidix 5.1 для серверов и рабочих станций, выполняющих задачи высокой производительности.

Сервер серии Sitronics SRH2221 предназначен для виртуализации облачных вычислений, хранения, обработки больших данных и иных задач, актуальных для компаний, ориентированных на импортозамещение и цифровую трансформацию бизнеса. Массовый выпуск серверов под собственным брендом Sitronics Group запустила в октябре 2021 г. в Новосибирске.

Raidix 5.1 является последней версией отечественного программного продукта Raidix. Он позволяет создавать HDD- и гибридные системы хранения данных (СХД), а также инфраструктуру, использующую исключительно флэш-память с высокоскоростным блочным либо файловым доступом. Продукт получил новейшее программное ядро и архитектуру для обеспечения отказоустойчивости СХД, а также расширенные сценарии применения продукта.

Компания «Рэйдикс» — официальный производитель и правообладатель программного продукта Raidix 5.1, который зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.

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«Работа нашего оборудования и продукта Raidix обеспечит надежную работу и непрерывность рабочих процессов заказчиков — как частных, так и государственных компаний. Совместимость с продуктами ведущих российских разработчиков позволяет нашим клиентам создавать ИТ-инфраструктуру на высокопроизводительных отечественных серверах», — сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

«Потребность рынка в высокопроизводительных решениях для СХД растёт вместе с диджитализацией всех отраслей экономики. Удовлетворить эту потребность наилучшим способом, создавая надёжные, эффективные, ориентированные на заказчика решения — цель сотрудничества «Рэйдикс» и Sitronics Group. Успешные результаты тестирования СХД на базе Raidix 5.1 и Sitronics SRH2221 доказывают, что на рынке появилось полностью отечественное решение для самых серьёзных задач», — отметил Сергей Платонов, заместитель генерального директора по стратегии «Рэйдикс».