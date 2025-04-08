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FreeZza Фроза МСК


Специалисты FREEZZA обеспечивают техническую поддержку, проводят интеграцию систем хранения данных, обеспечивают поставки оборудования для   медиазадач. Также FREEZZA занимается проектированием студий для post-production, web-трансляций и телевизионных комплексов.

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в качестве истца (1) на сумму 658 506 813 ₽


08.04.2025 Программно-определяемая СХД на базе ПО Raidix 5 решает бизнес-задачи московской студии цветокоррекции и постпродакшн «Тритона» 1
03.11.2021 Постпродакшн-студия Антона Зудочкина внедрила СХД на базе RAIDIX 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

FreeZza и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 172 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9548 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4001 1
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 944 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10278 1
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 56 1
Зудочкин Антон 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147057 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351438, в очереди разбора - 760618.
Создано именных указателей - 172375.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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