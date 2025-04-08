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FreeZza Фроза МСК
Специалисты FREEZZA обеспечивают техническую поддержку, проводят интеграцию систем хранения данных, обеспечивают поставки оборудования для медиазадач. Также FREEZZA занимается проектированием студий для post-production, web-трансляций и телевизионных комплексов.
|08.04.2025
|Программно-определяемая СХД на базе ПО Raidix 5 решает бизнес-задачи московской студии цветокоррекции и постпродакшн «Тритона» 1
|03.11.2021
|Постпродакшн-студия Антона Зудочкина внедрила СХД на базе RAIDIX 1
FreeZza и организации, системы, технологии, персоны:
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