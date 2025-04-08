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Программно-определяемая СХД на базе ПО Raidix 5 решает бизнес-задачи московской студии цветокоррекции и постпродакшн «Тритона»

Программно-определяемая СХД на базе ПО Raidix 5 решает бизнес-задачи московской студии цветокоррекции и постпродакшн «Тритона».

В качестве интегратора системы выступила компания FreeZza, специализирующаяся на интеграции ИТ-решений для студий постпродакшн и медиа- и кинопроизводства.

Одноконтроллерная система хранения данных вмещает 60 дисков и позволяет полностью закрыть потребность в создании хранилища для видеоматериалов высокого разрешения. Высокие надёжность и стабильная работа управляющего ПО и низкая стоимость хранения в пересчёте на 1 ТБ данных были ключевыми доводами в пользу выбора системы.

Ричард Николаенков, руководитель FreeZza, сказал: «На первый взгляд, проект для студии «Тритона» можно посчитать типовым, однако совершенно шаблонных проектов в нашей отрасли не бывает. При проектировании будущей системы мы пришли к важному выводу о необходимости реализации в данном кейсе файлового доступа по NFS. Немаловажно — и интересно — то, что внедрение мы смогли провести за новогодние праздники, благодаря чему заказчику не пришлось опасаться потенциальных простоев в работе. Надёжность и производительность системы на базе Raidix, её быстрая инсталляция — на заказчика это произвело «вау-эффект».

Программные продукты Raidix представлены на рынке с 2009 г., а проекты по созданию хранилищ для студий постпродакшн были в числе первых, реализованных с помощью систем на базе данного ПО. В Raidix 5 реализованы востребованные для создания медиа-хранилищ функции, такие как адаптированный под потоковую запись на HDD-накопители программный «движок» Generic Engine, RAID 7.3 с тройной чётностью, возможность упреждающей реконструкции (временное исключение самого «медленного» диска из RAID-массива) и т.д.

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