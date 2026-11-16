DeepSeek не хватает мощностей. Старые диалоги отключают, суточный лимит заканчивается моментально

DeepSeek ввел ограничения на длинные диалоги из-за нехватки вычислительных мощностей. ИТ-сервис больше не поддерживает беседы, неактивные более семи дней, сократил лимит на один ввод текста примерно до 40 тыс. знаков и ввел суточный лимит запросов. Причина - резкий рост спроса: модель V4.1 Flash за неделю обработала 33,6 трлн токенов (рост на 801%). С октября 2026 г. платформа пережила восемь ИТ-сбоев.

Ограничительные меры

DeepSeek ввел лимиты на длинные диалоги из-за нехватки вычислительных мощностей, пишет ITHome.

В ноябре 2026 г. пользователям DeepSeek стали показывать предупреждения о нехватке вычислительных мощностей. При попытке же возобновить диалог, неактивный свыше семи дней, ИТ-платформа уведомляет о невозможности продолжения из-за недостатка вычислительных ресурсов. Параллельно уменьшен допустимый объем одного текстового ввода - примерно до 40 тыс. символов.

Также введен суточный лимит: при достижении максимального уровня использования на экране появляется сообщение об исчерпании лимита из-за высокой загрузки серверов. На момент публикации компания не выпускала официальных заявлений о введенных ограничениях и сроках их отмены. На фоне этих мер разработчики ранее выявляли в коде онлайн-сервиса признаки возможного запуска платной подписки для частных пользователей.

Сгенерировано Gemini 3.1 Flash Image Пользователи DeepSeek сталкиваются с лимитами: старые диалоги отключают, суточный лимит заканчивается быстро

DeepSeek - это семейство языковых и специализированных моделей с технологией искусственного интеллекта (ИИ), разработанных китайской компанией DeepSeek, ориентированных на задачи генерации текста, программирования и аналитики данных. Проект нацелен на радикальное снижение стоимости вычислений. Нейронные сети DeepSeek показывают высокую производительность, они успешно конкурируют с самыми мощными западными аналогами. ИТ-разработчики применили нестандартные математические и инженерные подходы, информировал CNews. Это позволило снизить затраты на обучение в десятки раз.

ИТ-сбои и доступность

Ограничения стали продолжением напряженной ситуации с вычислительными мощностями в ИТ-инфраструктуре.

Согласно официальной странице статуса DeepSeek, с октября 2026 г. платформа пережила восемь ИТ-сбоев, затронувших диалоговый сервис и API моделей V4 Pro и V4.1 Flash. Неполадки отразились и на сторонних ИТ-разработчиках, применяющих API DeepSeek в собственных онлайн-продуктах.

С августа по октябрь 2026 г. показатель доступности API V4.1 Flash составил 99,46%, что соответствует примерно 47,3 часа простоя в годовом пересчете.

Динамика спроса

Ключевым фактором стал резкий рост нагрузки. По данным агрегатора OpenRouter, за неделю с 19 по 25 октября 2026 г. модель DeepSeek V4.1 Flash обработала 33,6 трлн токенов - на 801% больше, чем неделей ранее, и вышла на первое место в мире. К примеру, в конце июля - начале августа 2026 г. недельный объем составлял 7,22 трлн токенов, то есть за неполные три месяца вырос более чем в четыре раза.

По информации ITHome, темпы увеличения спроса DeepSeek существенно опережают расширение собственных вычислительных мощностей компании-разработчика.

План строительства дата-центров для ИИ

В июле 2026 г стало известно, что DeepSeek планирует построить центр обработки данных (ЦОД) для ИИ мощностью 1 ГВт во Внутренней Монголии (автономный район на севере Китая).

По оценке бывшего главы Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang) в июле 2026 г., создание ИИ ЦОДа мощностью 1 ГВт обойдется примерно в $50 млрд на американском рынке. Однако в Китае стоимость реализации подобных проектов существенно ниже, чем в США.

Часть мощностей могут запустить уже к концу 2027 или началу 2028 г. Компания DeepSeek также рассматривает аренду дополнительных вычислительных ресурсов, параллельно создавая собственную ИТ-инфраструктуру.