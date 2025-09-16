Разделы

ПО Софт
|

«Рэйдикс» и «Ред Софт» подтвердили совместимость Raidix Era с «Ред ОС» 7.3

Российские компании «Рэйдикс», разработчик решений для построения систем хранения данных, и «Ред Софт», разработчик программного обеспечения, объявляют о совместимости программного модуля Raidix Era с операционной системой «Ред ОС» 7.3. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Использование all-flash систем с программными продуктами Raidix Era и «Ред ОС» 7.3 помогает реализовывать проекты, связанные с работой с базами данных, видеоаналитикой, ИИ и машинным обучением на предприятиях различного масштаба.

Raidix Era — это программный RAID, разработанный специально для SSD-накопителей. Технологии Raidix Era 4.3.0 используют потенциал flash-устройств (NVMe, SAS, SATA) для создания быстрого и отказоустойчивого RAID, доступного в виде локального блочного устройства с возможностью дальнейшего экспорта по сети с помощью дополнительного ПО.

«Ред ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России и входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Разработка «Ред ОС» ведется в закрытом контуре Ред Софт, исходный код и репозиторий хранятся на территории России. Недавно компания «Ред Софт» выпустила обновление для «Стандартной редакции» «Ред ОС» 7.3. Теперь система включает более свежие версии ядра и ПО, а также обновленный дизайн графического интерфейса.

Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям?
Цифровизация

«Подтверждение совместимости с операционной системой «Ред ОС» 7.3 — это важный шаг в расширении наших совместимых решений. Интеграция позволит предприятиям эффективно использовать технологии для развертывания высокопроизводительных all-flash-систем, обеспечивая высокий уровень производительности и надежности», — сказал Алексей Казаков, руководитель группы пресейл «Рэйдикс».

«Интеграция с Raidix Era открывает новые возможности для реализации функциональных и высокопроизводительных систем в российских ИТ-инфраструктурах. Оба продукта готовы работать в едином контуре, что обеспечивает предприятиям необходимую гибкость и масштабируемость», — сказала Виктория Костина, руководитель отдела технологической совместимости «Ред Софт».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российские службы каталогов 2025

В ИТ появилась новая профессия - уборщик кода после нейросетей. Теперь программисты без работы не останутся

Евгений Царёв, Medoed: Автоматизация в ИБ сегодня — не только необходимость, но и вопрос выживания

«Перекресток» и «Яндекс» строят в России склад будущего на 100 роботов. Сумма проекта могла составить 300 миллионов

В корпоративном сегменте растет спрос на ИТ-инструменты методологии DevOps

Обмен данными для ИИ в нефтегазовой отрасли России под угрозой срыва из-за скрытности компаний

Конференции

CNews AI Awards 2025

Технологии искусственного интеллекта

Orion Digital Day
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще