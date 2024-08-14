Разделы

Цифровизация Внедрения
|

ФМБА «СТЗ» использует СХД на базе ПО Raidix 5

Федеральное государственное казенное учреждение «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства» (ФГКУ «СТЗ» ФМБА России) нарастило парк собственной ИТ-инфраструктуры для организации централизованного и отказоустойчивого хранения разнородных данных информационных систем, развернутых на виртуальных машинах, с обеспечением доступа по широкому спектру протоколов и с различным профилем нагрузки.

В связи с тем, что ФГКУ «СТЗ» ФМБА России развивается и появляются новые подразделения по управлению проектами в сфере цифровой трансформации, Учреждению потребовалось создание нового инфраструктурного ИТ-комплекса. Для выполнения этой задачи специалисты «СевенПро» внедрили российское программно-определяемое решение на базе ПО Raidix 5 и оборудования отечественного производства «Гравитон». Системы интегрированы с программным комплексом средства виртуализации «Брест». Об этом CNews сообщили представители Raidix.

Леонид Лобейко, заместитель директора ФГКУ «СТЗ» ФМБА России: «По результатам проведенной закупочной процедуры был определен победитель и заключен Государственный контракт с компанией «СевенПро», которая предоставила лучшие условия в части соотношения стоимости оборудования и его качества, а также успешно внедрила систему СХД на основе ПО Raidix 5 в установленный срок. В результате был создан кластер виртуализации с гибким и отказоустойчивым механизмом хранения с использованием импортозамещающих платформ, полностью удовлетворяющий необходимым техническим требованиям заказчика».

Виктор Урусов, глава «Скала^р»: Российские вендоры слишком много конкурируют и недостаточно кооперируются
бизнес

Сергей Калмык, заместитель генерального директора «СевенПро»: «Это уже второй проект в сфере здравоохранения, который мы выполнили вместе с командой отечественного разработчика программно-определяемых СХД для высоконагруженных систем и приложений «Рэйдикс». С уверенностью готов сказать, что мы планируем и будем работать с «Рэйдикс» и дальше — создавать новые надежные и отказоустойчивые решения».

Максим Шилов, директор по развитию бизнеса «Рэйдикс»: «Реализация проекта с задействованием ПО Raidix 5 для решения задач столь требовательного к обеспечению надежности сохранности данных заказчика во многом говорит о репутации нашего продукта. То, что именно Raidix стал «первой ласточкой» при обновлении подходов к хранению разнородных данных, подчеркивает доверие заказчика к ПО и к экспертизе инженерного персонала «СевенПро».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

«Яндекс» мощно обновил «Станцию Макс» и перевел ее на ОС YaOS X

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

На производстве электромобилей премиум-класса начали работать человекоподобные роботы. Видео

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Расходы российских компаний на ПО в 2023 году поставили рекорд. Но темпы роста снизились вдвое

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Приспособления и аксессуары для безопасной съемки на пляже: выбор ZOOM

Топ-5 альтернатив Apple AirTag: какие Bluetooth-метки можно купить в России

Обзор наушников HUAWEI Freebuds 6i: продвинутое шумоподавление в среднем классе

Показать еще

Наука

Обретет ли сознание мозг, выращенный в лаборатории?

Открыта неправильная галактика с ненасытной черной дырой

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024