ФМБА «СТЗ» использует СХД на базе ПО Raidix 5

Федеральное государственное казенное учреждение «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства» (ФГКУ «СТЗ» ФМБА России) нарастило парк собственной ИТ-инфраструктуры для организации централизованного и отказоустойчивого хранения разнородных данных информационных систем, развернутых на виртуальных машинах, с обеспечением доступа по широкому спектру протоколов и с различным профилем нагрузки.

В связи с тем, что ФГКУ «СТЗ» ФМБА России развивается и появляются новые подразделения по управлению проектами в сфере цифровой трансформации, Учреждению потребовалось создание нового инфраструктурного ИТ-комплекса. Для выполнения этой задачи специалисты «СевенПро» внедрили российское программно-определяемое решение на базе ПО Raidix 5 и оборудования отечественного производства «Гравитон». Системы интегрированы с программным комплексом средства виртуализации «Брест». Об этом CNews сообщили представители Raidix.

Леонид Лобейко, заместитель директора ФГКУ «СТЗ» ФМБА России: «По результатам проведенной закупочной процедуры был определен победитель и заключен Государственный контракт с компанией «СевенПро», которая предоставила лучшие условия в части соотношения стоимости оборудования и его качества, а также успешно внедрила систему СХД на основе ПО Raidix 5 в установленный срок. В результате был создан кластер виртуализации с гибким и отказоустойчивым механизмом хранения с использованием импортозамещающих платформ, полностью удовлетворяющий необходимым техническим требованиям заказчика».

Сергей Калмык, заместитель генерального директора «СевенПро»: «Это уже второй проект в сфере здравоохранения, который мы выполнили вместе с командой отечественного разработчика программно-определяемых СХД для высоконагруженных систем и приложений «Рэйдикс». С уверенностью готов сказать, что мы планируем и будем работать с «Рэйдикс» и дальше — создавать новые надежные и отказоустойчивые решения».

Максим Шилов, директор по развитию бизнеса «Рэйдикс»: «Реализация проекта с задействованием ПО Raidix 5 для решения задач столь требовательного к обеспечению надежности сохранности данных заказчика во многом говорит о репутации нашего продукта. То, что именно Raidix стал «первой ласточкой» при обновлении подходов к хранению разнородных данных, подчеркивает доверие заказчика к ПО и к экспертизе инженерного персонала «СевенПро».