«Рэйдикс» представила программный RAID RAIDIX ERA версии 3.0

«Рэйдикс» представила программный RAID RAIDIX ERA версии 3.0. В новом релизе RAIDIX ERA 3.0 доступны новые уровни RAID-массивов и улучшены механизмы частичной реконструкции.

RAIDIX ERA — это программный модуль для создания сверхбыстрых RAID-массивов на основе твердотельных накопителей. Технология позволяет максимально реализовать аппаратные возможности NVMe и SSD устройств и обеспечивает высочайшую скорость чтения и записи данных в смешанных режимах.

RAIDIX ERA 3.0 позволит объединять flash-устройства в RAID-массивы с чередованием (RAID 10, 50, 60, 70), которые обеспечивают большую производительность на различных паттернах нагрузки. Благодаря улучшенному механизму частичной реконструкции, RAID-массивы более устойчивы к единичным ошибкам ввода-вывода.

В новом релизе также появилась система почтовых оповещений при изменениях в работе RAID-массивов. Управление световой индикацией на самих накопителях позволит определить их состояние (online/offline) и своевременно отреагировать на изменения.

Скорости чтения и записи данных, которых позволяет достигать RAIDIX ERA, превышают 35 GBps и 4 500 000 IOPS на одну RAID-группу уровня 6, в том числе во время отказов и восстановления. Технология используется при создании систем хранения данных, где производительность имеет важнейшее значение: в сфере HPC, для IoT, VR/AR, работы с высоконагруженными кластерами реляционных и NoSQL баз данных.

Использование RAIDIX ERA вместо традиционных аппаратных RAID-контроллеров обеспечивает прирост в скорости работы серверного оборудования и упрощает его использование. Отправить заявку на получение бесплатной лицензии RAIDIX ERA для использования на NVMe и SSD накопителях можно на сайте «Рэйдикс».